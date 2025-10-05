Demon Slayer, 5 anime da guardare tra spade, demoni e destini segnati

Per chi è stato catturato dall'intensità di Demon Slayer, ecco cinque anime che riprendono spade demoniache, combattimenti soprannaturali e drammi interiori.

Nel cuore dell'animazione giapponese alcune opere si ergono come rituali capaci di trasformare la violenza in danza e la disperazione in poesia visiva. Tra queste, Demon Slayer ha tracciato un sentiero di fiamme, unendo l'epica della lotta contro le tenebre a un'intimità familiare che ne amplifica la forza emotiva.

La storia di Tanjiro Kamado e della sorella Nezuko, sospesa tra la tragedia familiare e la lotta contro i demoni, ha saputo fondere spettacolo visivo e struggimento, portando il genere a un nuovo livello di popolarità internazionale. La sua potenza narrativa non risiede soltanto nelle battaglie spettacolari o nella cura maniacale dell'animazione, elegantemente realizzata da Ufotable, ma soprattutto nella capacità di intrecciare mito, sacrificio e fragilità umana in un unico respiro poetico.

I personaggi di Hell's Paradise

Questa miscela di estetica raffinata e pathos universale trova echi in altre opere che, pur con linguaggi e atmosfere differenti, risuonano di simili vibrazioni. Ciascuna a suo modo, restituisce lo stesso dialogo tra luce e ombra, tra eroi segnati dal destino e spade che provano a combatterlo.

Hell's Paradise: Jigokuraku

Ambientato nell'era Edo, Hell's Paradise racconta la missione estrema di Gabimaru, un condannato a morte che riceve una chance di redenzione: recuperare l'elisir della vita su un'isola infestata di creature mortali.

Una scena di Hell's Paradise

Accompagnato da Sagiri, l'esecutrice incaricata di sorvegliarlo, Gabimaru sbarcherà su un posto meraviglioso... che cela un vero inferno. Le creature dell'isola sono spettri che sfidano legge e saggezza, e ogni battaglia spinge Gabimaru a fare i conti con la sua umanità e il suo passato.

Questo anime richiama Demon Slayer per il suo tono oscuro, il senso di missione suprema e le scene di combattimento che non sono semplici coreografie, ma possiedono gravità emotiva. In Demon Slayer, Tanjiro attraversa la sofferenza per proteggere sua sorella; qui, Gabimaru combatte per poter tornare a casa.

Le ferite esterne sono specchio delle ferite interne. In Italia, Hell's Paradise è disponibile su più piattaforme, tra cui Netflix e Crunchyroll.

Ushio e Tora

Anime tratto dal manga di Kazuhiro Fujita, Ushio e Tora racconta di Ushio Aotsuki, un ragazzo che libera un antico demone tigre, Tora, sigillato da secoli con la leggendaria Lancia della Bestia. Tra i due nasce un'alleanza fragile, fatta di conflitti, sarcasmo e un legame che evolve di battaglia in battaglia.

I protagonisti di Ushio e Tora

Il parallelismo con Demon Slayer è evidente: la spada come strumento di destino, i demoni che incarnano tanto il male quanto la tragicità, la crescita del protagonista che impara a riconoscere umanità anche laddove sembra impossibile. Ushio e Tora, con la sua estetica anni '90 e l'energia grezza dei combattimenti, è un ponte tra tradizione e modernità, un titolo che molti considerano un precursore del filone cui appartiene anche Demon Slayer.

La serie è disponibile su Prime Video.

The Elusive Samurai

Anche se non mostra demoni in senso stretto, The Elusive Samurai offre una simile ambientazione storica di Demon Slayer: combattimenti epici e una tensione che parla al cuore di chi ha amato Tanjiro. La serie è ambientata nel periodo Kamakura e segue Tokiyuki Hojo, giovane erede sopravvissuto al massacro del suo clan, che deve nascondersi e imparare a combattere per riconquistare il suo onore.

Una scena dell'anime

Il legame con Demon Slayer passa per la tragedia che spinge il protagonista in un percorso di crescita solitaria, per la lotta che sembra fuori portata, e per i nemici che rappresentano non solo forza bruta, ma macchine narrative di tradimento e inganno.

Inoltre, mentre Demon Slayer mescola fantasy e oscurità demoniaca, The Elusive Samurai infonde elementi soprannaturali a un contesto più storico, aggiungendo mistero all'azione. In Italia è disponibile su Crunchyroll.

Blue Exorcist (Ao no Exorcist)

Rin Okumura scopre di essere il figlio di Satana, e da quel momento il suo destino si spezza: accettare la propria natura demoniaca o combatterla studiando per diventare un esorcista. Blue Exorcist costruisce un mondo in cui il soprannaturale è radicato nella vita quotidiana, con scuole speciali, gerarchie e rituali.

La locandina di Blue Exorcist - L'arco del Re di Kyoto

Il legame con Demon Slayer sta nel conflitto identitario. Come Nezuko lotta contro la sua parte demoniaca, anche Rin deve affrontare l'eredità oscura che scorre nel suo sangue. L'anime mescola action e dramma con un'energia che ricorda lo slancio emotivo delle battaglie di Tanjiro e compagni, ma con una declinazione più urban-fantasy.

Le prime stagioni sono disponibili su Crunchyroll.

Basilisk

Con Basilisk si entra in un Giappone segreto, dove due clan di ninja, i Kouga e gli Iga, si affrontano in una guerra sanguinaria per il dominio. La storia d'amore impossibile tra Gennosuke Kouga e Oboro Iga richiama la tragedia di Romeo e Giulietta, ma trasportata in un contesto di tecniche micidiali e tradizioni letali.

Un'immagine di Basilisk

Il confronto con Demon Slayer emerge nel destino segnato dal dolore e dalla violenza, nei combattimenti carichi di pathos e nella consapevolezza che ogni vittoria è intrisa di sacrificio. Dove Kimetsu no Yaiba intreccia horror e mito, Basilisk fiorisce nel campo della tragedia storica, ma con lo stesso senso di fatalità che accompagna Tanjiro e i suoi compagni.

Basilisk è disponibile su Crunchyroll.