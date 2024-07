The Elusive Samurai, recensione dei primi episodi: un esordio in Kamakura style

I Samurai non fuggono davanti al nemico... tranne uno! La storia (quasi) vera di un principe nell'epoca Kamakura, tra intrighi politici, tragedie, colori e fughe verso un destino glorioso. Ecco la nostra recensione di The Elusive Samurai, l'anime disponibile su Crunchyroll.

In un mondo in cui l'onore si traduce nell'affrontare i nemici alla carica, incuranti della morte, la fuga è vista come una vergogna. Sopravvivere è un atto di vigliaccheria. Eppure c'è chi, scappando, ha salvato un impero: questa è la storia di The Elusive Samurai. Animato da CloverWorks e tratto dal manga di Yusei Matsui, la serie, disponibile su Crunchyroll, è ispirata a fatti realmente avvenuti nel turbolento periodo Kamakura del Giappone. Matsui, famoso per Assassination Classroom, porta in vita la storia di Tokiyuki Hojo, un giovane principe costretto a fuggire e a nascondersi dopo un colpo di stato che ha distrutto la sua famiglia. Storia e suggestione danno vita a una trama dai toni cupi, drammatici, nonostante personaggi luminosi, colorati e un'animazione suggestiva come un teatro kabuki. Due episodi che preannunciano una fuga di emozioni?

The Elusive Samurai, una fuga nel Giappone Medievale

Tokiyuki Hojo e Suwa Yorishige in una scena

La serie inizia con una tragedia: l'assassinio del padre di Tokiyuki per mano di Ashikaga Takauji. Questo evento tragico obbliga Tokiyuki, ancora un bambino, a fuggire per rimanere in vita. Il ragazzo viene salvato da Suwa Yorishige, un monaco dotato di visioni profetiche, che lo prende sotto la sua ala protettiva. Lo strano uomo è convinto che l'ex erede del clan decaduto abbia un grande destino da compiere, nonostante le sue apparenti mancanze come guerriero.

L'antagonista in The Elusive Samurai, Ashikaga Takauji

Tokiyuki Hojo, infatti, è un protagonista atipico. La sua principale abilità è la fuga. Invece di essere presentata come una debolezza, questa capacità viene mostrata come un'arte sottile di sopravvivenza e ingegno. La sua capacità di sfuggire ai pericoli non è solo una questione di sopravvivenza fisica, ma anche di crescita personale e strategica. La serie esplora anche il concetto di destino e libero arbitrio: Suwa Yorishige, il suo mentore, è infatti un personaggio enigmatico che da una parte possiede una visione divina, dall'altra è un burlone capace di far sorridere anche nei momenti più inopportuni. Le visioni di Yorishige suggeriscono una predestinazione, lasciando sempre spazio in realtà all'interpretazione e all'azione individuale. Insieme a Hojo, formano un duo dinamico che promette di evolversi in modo interessante.

Demon Slayer e il grande schermo, tra modello ibrido ed esperienza cinematografica

Il colore della tragedia

Ciò che colpisce maggiormente nel corso dei due episodi è l'animazione di CloverWorks: si compone di diversi stili, a tratti grezzi e movimentati, a tratti precisi, colorati, intensi. Le scene di combattimento sono coreografate con precisione, con una grande attenzione ai dettagli storici, persino ai costumi dell'epoca. Mentre molti degli eventi e dei personaggi sono basati su figure storiche reali, la serie introduce elementi fantastici e sovrannaturali che aggiungono un ulteriore livello di interesse e intrattenimento. Questo approccio permette agli spettatori di imparare qualcosa sul periodo Kamakura, mentre si godono una storia ricca di azione e dramma.

Una scena con i protagonisti principali di The Elusive Samurai

I primi due episodi di The Elusive Samurai offrono una promettente introduzione a una serie che sembra destinata a diventare un punto di riferimento nel genere degli anime storici. Con una combinazione di narrazione avvincente, personaggi complessi e un'animazione eccezionale, la serie ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. La promessa di un viaggio epico di riscatto e crescita personale rende questa serie un appuntamento imperdibile per gli appassionati di anime e storia, che speriamo possa essere confermato anche proseguendo con la visione.