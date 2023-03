The Devil In The White City, Hulu abbandona la serie prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio

The Devil In The White City, serie prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio in fase di sviluppo da un decennio, perde lo streamer dopo che Hulu ha deciso di non procedere con lo show.

Hulu ha deciso di non proseguire con lo sviluppo di The Devil in the White City. Il diavolo sembra proprio averci messo lo zampino visti i problemi che deve affrontare la serie limitata prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, in sviluppo da un decennio. Solo pochi mesi fa la star Keanu Reeves ha abbandonato il progetto, seguita a breve giro di posta dal regista Todd Field.

The Devil In The White City racconta la storia di Daniel H. Burnham, un architetto esigente, ma visionario che gareggia per lasciare il segno nella storia con l'Esposizione Universale di Chicago del 1893, e del dottor H. H. Holmes, il primo serial killer moderno d'America responsabile del famigerato "Murder Castle".

Killers of the Flower Moon: il nuovo film di Martin Scorsese durerà più di 3 ore?

Keanu Reeves avrebbe dovuto interpretare il protagonista, ma è uscito dal progetto a ottobre. Il regista Todd Field lo ha seguito subito dopo. È stato fatto uno sforzo per sostituirli, con offerte che alla fine non hanno avuto successo anche se Hollywood Reporter afferma che sarebbero ancora in corso le trattative con gli attori Jude Law e Jeremy Allen White e col regista Matt Ross.

Il lancio della serie in otto episodi era previsto nel 2024, con l'inizio della produzione previsto entro quest'anno. Lo show è prodotto da ABC Signature in associazione con Paramount Television Studios e da Martin Scorsese, Rick Yorn, Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson, Stacey Sher, Sam Shaw, Lila Byock e Mark Lafferty.