The Devil in the White City: anche il regista Todd Field ha abbandonato il progetto

Mentre il progetto su The Devil in the White City cerca di andare avanti, nuovi abbandoni segnano il suo orizzonte, tra cui quello del regista Todd Field.

The Devil in the White City ha perso anche il suo regista Todd Field, in base a quanto riportato da Variety. In via del tutto esclusiva il sito ha confermato la notizia basandosi su una sua fonte personale e sicura, vicina al progetto. Questo non è affatto il primo duro colpo per questa serie in corso d'opera, dato che qualche giorno fa anche Keanu Reeves ha abbandonato il progetto.

Basata sul libro di Erik Larson, The Devil In The White City è stata ordinata ufficialmente, per la piattaforma Hulu, nell'agosto del 2022. In base a quello che sappiamo la serie tratterà: "La vera storia di Daniel H. Burnham, un architetto esigente ma visionario che gareggia per lasciare il segno nella storia con l'Esposizione Universale di Chicago del 1893, e il Dr. H. H. Holmes, il primo serial killer moderno d'America e l'uomo dietro il famigerato "Castello dell'omicidio" costruito all'ombra della Fiera".

Da Death Stranding a Cyberpunk 2077: Keanu Reeves e Norman Reedus e le ragioni del loro casting

Come showrunner troviamo Sam Shaw, mentre i produttori esecutivi del progetto sono: Martin Scorsese, Rick Yorn, Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson di Appian Way, Stacey Sher, Sam Shaw, Mark Lafferty e Lila Byock.

La storia travagliata della trasposizione di The Devil in the White City risale al 2010, con l'acquisto dei diritti da parte di DiCaprio, con l'intenzione di costruirci un film in cui avrebbe recitato nel ruolo di Holmes. Nel 2015 abbiamo l'ingresso nel progetto prima di Scorsese alla regia e poi di Billy Ray alla sceneggiatura. A seguito di qualche discussione in fase di produzione e qualche opzione scaduta il progetto è comunque andato avanti trasformandosi, fino a giungere all'attuale situazione che tutti conosciamo.