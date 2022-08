Keanu Reeves debutterà in una serie tv con Devil in the White City

L'attore Keanu Reeves sarà per la prima volta protagonista sul piccolo schermo con Devil in the White City, una serie prodotta per Hulu.

Hulu ha confermato la produzione di Devil in The White City e in uno dei ruoli da protagonista ci sarà Keanu Reeves, coinvolto anche come produttore in un team che comprende nomi illustri come Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

Il progetto sarà composto da otto episodi e il debutto sugli schermi americani è previsto per il 2024.

La serie sarà un adattamento ad alto budget dell'omonimo romanzo di Erik Larson del 2003. The Devil In The White City racconta la storia vera di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini furono legati per sempre dall'Esposizione Universale di Chicago del 1893. Si tratta di Daniel H. Burnham, un architetto brillante e meticoloso che aspira a lasciare il suo marchio sul mondo, e Henry H. Holmes, un medico bello e astuto che ha progettato il suo castello dell'omicidio farmaceutico all'Esposizione, creando un palazzo costruito per sedurre, torturare e mutilare le giovani donne.

Keanu Reeves si metterà così alla prova con il suo primo ruolo da protagonista in un progetto televisivo. Progetto in sviluppo dal 2010, anno in cui Leonardo DiCaprio ha acquisito i diritti di adattamento del romanzo.

Todd Field sarà impegnato alla regia della miniserie, prodotta da Paramount TV Studios con ABC Signature e Appian Way. L'adattamento sarà firmato da Sam Shaw.