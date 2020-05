The CW: Riverdale, The Flash e le altre serie di ritorno nel 2021 avranno stagioni complete

The CW: Riverdale, The Flash e gli altri show della rete torneranno nel 2021, ma si prevedono comunque stagioni complete per tutti i prodotti.

The CW assicura: Riverdale, The Flash e le altre serie del network non vedranno accorciarsi le proprie stagioni come conseguenza allo spostamento al 2021. O almeno, questi sono i piani al momento.

Come sempre a maggio, qualche giorno fa è stata resa nota la programmazione The CW per la nuova stagione televisiva, con la differenza che questa verrà fondamentalmente rimandata al 2021.

Se infatti, come annunciato dal Presidente, chairman e CEO del network Mark Pedowitz, in autunno vedremo principalmente show acquisiti da altre reti come Tell Me A Story (CBS) e Swamp Thing (DC Universe) - fatta eccezione per Supernatural, unico originale a proseguire con gli episodi rimanenti della stagione interrotta, la quindicesima e ultima per la popolare serie -, tutte le serie dell'Arrowverse, Riverdale, Nancy Drew, Charmed e il resto del palinsesto tornerà nel 2021.

Ora però, ai microfoni di TV Line, Pedowitz ha voluto rassicurare tutti spiegando che questo non vuol dire che avremo delle stagioni ridimensionate, almeno non nel quantitativo di episodi: "Stiamo pianificando il nostro normale numero di episodi. Quindi per gli show che normalmente ne hanno 20 o 22, continuerà a essere così, mentre ne abbiamo alcuni che ne avrebbero comunque avuti 13, e abbiamo in programma di continuare con questo obiettivo in mente. Vedremo cosa accadrà nel mondo nel frattempo" ha dichiarato.

Ovviamente, se e come ciò potrà avvenire dipenderà anche dalle disposizioni e dai provvedimenti che seguiranno il post-quarantena e il ritorno sui set, ma ci rincuora sapere che, se tutto va bene e nonostante il rinvio, avremo sempre mesi e mesi da poter passare in compagnia dei nostri personaggi preferiti.