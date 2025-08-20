I fumetti di Archie a 84 anni sono più vivi che mai: dopo Riverdale, Universal prepara il film

Phil Lord e Christopher Miller saranno i produttori di un nuovo progetto cinematografico tratto dai popolari fumetti di Archie Comics.

La serie a fumetti Archie, dopo la serie Riverdale andata in onda dal 2017 al 2023, è al centro di un nuovo progetto, questa volta cinematografico.

Universal Pictures ha infatti dato il via allo sviluppo di un film che verrà prodotto da Phil Lord e Christopher Miller, in collaborazione con Emma Watts.

Chi è coinvolto nello sviluppo del film di Archie

A occuparsi del compito di adattare per il grande schermo le storie di Archie e i suoi amici raccontate tra le pagine ci sarà Tom King, già autore del fumetto Supergirl Woman of Tomorrow che è alla base del film DC che è stato diretto da Craig Gillespie e ha come star Milly Alcock, apparsa brevemente in Superman prima di essere protagonista del film in arrivo nel 2026.

King, inoltre, è coinvolto come sceneggiatore e produttore di Lanterns, la serie tratta dai fumetti prodotta per HBO.

Per ora non è stata svelata la trama del lungometraggio e bisognerà attendere per scoprire quali personaggi dei fumetti saranno coinvolti oltre i protagonisti, ormai conosciuti da molte generazioni.

Le dichiarazioni dei produttori

Lord e Miller, in un comunicato stampa, hanno dichiarato: "Da tempo siamo fan di Archie, Veronica, Betty, e la gang in tutte le loro versioni. Quando abbiamo sentito l'approccio di Tom King al materiale classico, abbiamo subito pensato che avesse senso come un film evento per tutti gli spettatori, per chi è da tempo fan e per un'intera nuova generazione. Siamo così entusiasti nel portare questi amati personaggi sul grande schermo".

Il fumetto, dopo 84 anni, è stato venduto in oltre 3 miliardi di copie ed è stato tradotto in dozzine di lingue. Sui social, inoltre, Archie Comics può contare su oltre 3 milioni di follower.

Tra le pagine si racconta la storia di Archie Andrews e del suo gruppo di amici, alle prese con amori, amicizie, problemi in famiglia e misteri persino sovrannaturali.