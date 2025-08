Da Riverdale alla Hollywood dorata: chi è la giovane star scelta per interpretare James Stewart nel biopic

Ufficiale il nome dell'attore designato come protagonista del lungometraggio sul divo che s'intitolerà Jimmy, diretto e prodotto da Aaron Burns.

La produzione del nuovo film biografico Jimmy, che racconterà la storia del divo di Hollywood James Stewart, diretto e prodotto da Aaron Burns, ha scelto il nome del protagonista.

Il lungometraggio si concentrerà sulla movimentata esistenza della star de La donna che visse due volte e La vita è meravigliosa, uno dei volti più conosciuti e apprezzati nella storia del cinema.

Il nome del protagonista del biopic su James Stewart

Sarà KJ Apa, star di Riverdale, ad interpretare il protagonista in Jimmy, l'ambizioso biopic sulla vita di James Stewart. Un upgrade importante per KJ Apa, dopo il successo ottenuto con la serie fantasy nel ruolo di Archie Andrews.

KJ Apa in una scena di Cosa mi lasci di te

"Ho sempre ammirato moltissimo James Stewart e mi sento onorato di poter raccontare la sua storia. Da neozelandese, ho sempre ammirato quella generazione di uomini americani che rappresentavano patriottismo, integrità e un profondo senso del dovere" ha dichiarato Apa "Per me è importante restituire qualcosa a un Paese che mi ha dato tanto, e quale modo migliore di farlo se non onorare un uomo che lo ha servito con grande onore".

La trama di Jimmy e il cast del film con KJ Apa

Jimmy racconta l'ascesa a Hollywood della star nativa della Pennsylvania, incluso l'Oscar vinto per Scandalo a Filadelfia, prima dell'arruolamento nel Corpo Aereo dell'Esercito degli Stati Uniti come pilota da combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Poco dopo il suo ritorno a casa, James Stewart recitò nel classico di Frank Capra, La vita è meravigliosa. Nel cast del film anche Jason Alexander, Max Casella, Sarah Drew, Julian Works e Jen Lilley.

Il regista Aaron Burns ha raccontato: "Jimmy Stewart è universalmente amato come attore. Incarna davvero l'uomo comune. Tutti lo conoscono per La vita è meravigliosa, ma quando ho scoperto la sua vera storia come eroe militare nella Seconda guerra mondiale, ho capito che la sua vita meritava un film".