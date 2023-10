The Curse: il nuovo trailer della serie con Emma Stone

L'11 novembre debutterà sugli schermi di Paramount+ la nuova serie The Curse, con star Emma Stone e Nathan Fielder, di cui è stato condiviso un trailer inedito.

Nel filmato si assiste a quello che accade a una coppia, star di un programma televisivo, che si ritrova alle prese con una maledizione, situazione che la mette in difficoltà mentre affronta situazioni complicate e surreali.

I dettagli dello show

La serie The Curse sarà presentata in anteprima mondiale al New York Film Festival 2023, giovedì 12 ottobre, con la proiezione dei primi tre episodi. Oltre all'Italia, la serie sarà disponibile su Paramount+ dall'11 novembre anche nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Corea del Sud, Germania, Svizzera e Austria.

Lo show racconta di come una presunta maledizione disturbi una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio, mentre entrambi lavorano al loro nuovo programma televisivo dedicato alla ristrutturazione di case.

La serie è interpretata da Emma Stone (La La Land), Nathan Fielder (The Rehearsal) e Ben Safdie (Oppenheimer). Tra le guest star figurano il candidato all'Oscar Barkhad Abdi, il candidato all'Emmy Corbin Bernsen e Constance Shulman.

Coproduzione di Showtime e A24, The Curse è co-creato e scritto da Benny Safdie e Nathan Fielder, entrambi anche produttori esecutivi. Fielder è anche regista della serie. Tra i produttori esecutivi, oltre a Josh Safdie e agli stessi Benny Safdie e Nathan Fielder, anche Emma Stone, produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting attraverso la loro Fruit Tree.