The Crown: la morte di Elisabetta II ha portato Peter Morgan a cambiare il finale della serie

La serie The Crown si concluderà con gli episodi della stagione 6 e il creatore Peter Morgan ha rivelato di aver cambiato il finale dopo la morte di Elisabetta II.

Lo sceneggiatore ha parlato, in una lunga intervista rilasciata a Variety, di come il triste evento lo abbia influenzato nel delineare la conclusione del progetto.

L'impatto emotivo dell'addio a Elisabetta II

Peter Morgan ha spiegato che aveva quasi finito di scrivere la sesta stagione di The Crown quando la regina Elisabetta è morta nel settembre 2022.

Lo sceneggiatore, ovviamente, non ha rivelato in che modo ha deciso di far concludere la serie Netflix, sottolineando che la situazione ha comunque rappresentato per lui una sfida. Morgan ha raccontato: "Abbiamo tutti affrontato l'esperienza del funerale. Tenendo conto delle emozioni profonde provate durante quell'evento, ho dovuto provare e trovare un modo in cui fare i conti con la morte del personaggio, anche se nella serie non è ancora morta".

La sinossi dell'ultima stagione

La sinossi di The Crown 6, che sarà distribuita suddivisa in due parti, anticipa: "Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all'Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l'avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate."