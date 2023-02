The Crown, Helena Bonham Carter: " Ora che la serie è arrivata al presente, è opportuno che si interrompa"

L'interprete di The Crown Helena Bonham Carter non pensa che la serie Netflix dovrebbe proseguire ora che si avvicina ai fatti del presente.

Helena Bonham Carter è apparsa in due stagioni di The Crown, ma ora che il dramma di Netflix si avvicina al presente, l'attrice sente che la serie non dovrebbe continuare.

Nello show Helena Bonham Carter ha interpretato la principessa Margaret, contessa di Snowdon e sorella della Regina Elisabetta. Recentemente gli è stato chiesto di commentare il libro del principe Harry, l'autobiografia Spare - il minore.

The Crown: Helena Bonham Carter e Ben Daniels in una foto della terza stagione

"Non voglio davvero intervenire in tutto questo. È complicato e verrebbe estrapolato dal contesto. E penso che abbia ricevuto abbastanza attenzione", ha commentato l'attrice parlando col Guardian.

Helena Bonham Carter difende JK Rowling e Johnny Depp: "Un mucchio di str...ate"

Parlando di The Crown, Carter ha aggiunto: "Dovrei stare attento anche in questo caso, ma non credo che dovrebbero andare avanti, in realtà. Ci sono dentro e ho adorato i miei episodi, ma ora è molto diverso. Quando è iniziato The Crown era un dramma storico, e ora sta arrivando a parlare del presente. Ma dipende da loro".

La sesta stagione di The Crown affronterà la morte della principessa Diana e, secondo quanto riferito, sarà anche l'ultima stagione. Il creatore della serie Peter Morgan ha detto che "non può scrivere qualcosa" a meno che non passi abbastanza tempo per ottenere una prospettiva adeguata degli eventi: