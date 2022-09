The Crown: ecco chi interpreterà Kate Middleton e il principe William

I creatori della famosissima serie Netflix The Crown hanno annunciato che interpreterà Kate Middleton e il principe William nella sesta stagione. Due attori sono stati assegnati al personaggio del giovane reale: il sedicenne Rufus Kampa e il ventunenne Ed McVey. Meg Bellamy vestirà invece i panni della moglie.

The Crown: Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana

La quinta stagione di The Crown uscirà su Netflix a novembre, e anch'essa presenterà un nuovo cast, tra cui Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta, Jonathan Pryce in quelli del principe Filippo, Lesley Manville come la principessa Margaret, Dominic West come il principe Charles, Elizabeth Debicki come la principessa Diana e Olivia Williams come Camilla Parker Bowles. Inoltre, Jonny Lee Miller farà la sua apparizione nel ruolo del Primo Ministro John Major.

La sesta stagione sarà concentrata tra la fine degli anni '90 e i primi 2000 e la produzione inizierà questo autunno. Il principe William in quegli anni era infatti quindicenne, nel 1997 morì sua madre, la principessa Diana. Il reale conobbe Kate nel 2001 alla St. Andrew's Univeristy in Scozia, e i due si frequentarono per dieci anni prima di sposarsi nel 2011.

The Crown rappresenterà il debutto su schermo di tutte e tre gli attori scelti, che sono stati selezionati dopo aver inviato delle video-audizioni in seguito a una chiamata di casting effettuata sui social media.