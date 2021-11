The Crown 5: il ritratto di Lady Diana non rispetta la sua figura, la consulente lascia lo show

Kenima Khan, amica intima di diana Spencer e consulente di The Crown 5, ha deciso di lasciare lo show perché in disaccordo col ritratto della Principessa fornito dalla serie Netflix.

Jemina Khan, produttrice televisiva britannica e amica della principessa Diana, ha deciso di abbandonare il ruolo di consulente in The Crown 5 perché in disaccordo con il modo in cui il personaggio di Lady Diana, di cui era intima amica, è stato rappresentato nello show.

The Crown: Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana

In un'intervista con The Sunday Times (via Vulture), Jenima Khan ha spiegato che il creatore di The Crown Peter Morgan le ha chiesto di fungere da consulente per la nuova stagione della serie. La principessa Diana ha debuttato in The Crown la scorsa stagione, interpretata da Emma Corrin, e la quinta stagione vedrà Elizabeth Debicki alle prese con il ruolo, coprendo gli anni che condurranno alla sua morte nel 1997.

The Crown: un primo piano di Emma Corrin

"Nel 2019, Peter Morgan mi ha chiesto di co-scrivere la quinta serie di The Crown, in particolare quegli episodi che riguardavano gli ultimi anni della principessa Diana prima della sua morte", ha detto Khan. "Dopo aver riflettuto molto, non avendo mai parlato pubblicamente di nulla di tutto questo prima, ho deciso di contribuire. Abbiamo lavorato insieme alla bozza e alle sceneggiature da settembre 2020 a febbraio 2021. Quando il nostro accordo non è stato onorato, e quando ho capito che quella particolare trama non sarebbe stata necessariamente raccontata con il rispetto o la compassione che avevo sperato, ho chiesto che tutti i miei contributi fossero rimossi dalla serie e ho rifiutato di comparire nei crediti".

Il periodo di tempo coperto nella quinta stagione include le storie d'amore di Diana con il chirurgo anglo-pakistano Hasnat Khan, lontano cugino dell'ex marito di Jemima, Imran Khan, e con il produttore cinematografico egiziano Dodi Al-Fayed, così come la sua controversa intervista con Martin Bashir.

Riguardo alla rottura con Jenima Khan, Netflix ha rilasciato una dichiarazione al The Times dicendo: "Jemima Khan è stata un'amica, una fan e una sostenitrice pubblica di The Crown sin dalla prima stagione. Ha fatto parte di una vasta rete di persone ben informate che hanno fornito ampie informazioni di base ai nostri autori e al nostro team di ricerca, fornendo un contesto per il dramma che è The Crown".

La quinta stagione di The Crown approderà su Netflix nel novembre 2022.