The Crown 6: il Principe William e Kate Middleton nelle prime foto dal set

Prime foto dal set dell'incontro tra il Principe William e Kate Middleton a St Andrews che verrà raccontato in The Crown 6.

The Crown 6, attualmente in fase di riprese a St Andrews, in Scozia, narrerà l'incontro tra il Principe William e Kate Middleton, interpretati rispettivamente da Ed McVey e Meg Bellamy. Sui social media sono spuntate le foto dal set della coppia, che si è incontrata nel 2001 mentre studiava all'Università di St Andrews.

The Crown, Helena Bonham Carter: " Ora che la serie è arrivata al presente, è opportuno che si interrompa"

La relazione tra William e Kate è stata seguita con entusiasmo dai tabloid da quando i due si sono conosciuti. Si sono fidanzati nel novembre 2010 e si sono sposati il ​​29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster. La coppia ha tre figli: il principe George del Galles, la principessa Charlotte del Galles e il principe Louis del Galles.

È stato ipotizzato che la sesta e ultima stagione di The Crown si concentrerà sulla famiglia reale negli anni '90. Il racconto includerà la morte della madre di William, la principessa Diana, anche se sembra che non verrà mostrato l'incidente automobilistico nel tunnel de de l'Alma. Una fonte ha dichiarato a Variety che c'è un forte desiderio all'interno del team di produzione di "gestire con sensibilità questa parte del racconto".