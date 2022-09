The Crown 6: la lavorazione in pausa dopo la morte della Regina Elisabetta?

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la sesta stagione della serie Netflix The Crown, attualmente in lavorazione in Inghilterra, potrebbe entrare in pausa. La conferma a Variety da fonti vicine al creatore della serie Peter Morgan, anche se Netflix non ha ancora diffuso alcun annuncio ufficiale.

The Crown: Matt Smith e Claire Foy

Il tardo pomeriggio di ieri è stato funestato dall'annuncio della morte della Regina Elisabetta, avvenuta all'età di 96 anni. la sua scomparsa ha segnato la fine del regno più lungo della storia dell'Inghilterra, durato 70 anni. La Regina è morta in Scozia, nel palazzo di Balmoral, circondata dai familiari. Le succede il figlio maggiore, il Re Carlo III.

La sua morte arriva prima della quinta stagione dello show Netflix The Crown, che sarà presentato in anteprima a novembre e includerà un nuovo cast. Imelda Staunton interpreterà la Regina Elisabetta, Jonathan Pryce interpreterà il Principe Filippo, Dominic West interpreterà il Principe Carlo ed Elizabeth Debicki interpreterà la principessa Diana. Olivia Williams è stata scelta per il ruolo di Camilla Parker Bowles e Jonny Lee Miller sarà il primo ministro John Major.

Sebbene i dettagli della trama non siano stati ancora resi noti. la quinta stagione dovrebbe concentrarsi sugli anni '90, arrivando fino alla morte di Diana nel 1997. La sesta stagione ha recentemente scelto il sedicenne Rufus Kampa per il ruolo del Principe Harry e il 21enne Ed McVey per quello del Principe William, suggerendo che la stagione esplorerà le conseguenze della morte di Diana e la vita dei ragazzi nei primi anni 2000.

Sebbene la Regina Elisabetta non abbia mai parlato pubblicamente di The Crown, Claire Foy, che l'ha interpretata nella prima stagione dello show iniziato nel 2016, ha dichiarato un anno dopo che "odierebbe l'idea che lo guardasse". "Quando interpreti una persona reale, non vuoi mai essere macabro", ha detto a Town & Country l'attrice. "Non voglio sezionare una persona. Voglio inventarla. Quindi, odierei che lei lo guardasse e pensasse che ho sovradrammatizzato qualsiasi cosa".

