Sarah Horsley, vedova del maggiore Hugh Lindsay ex ufficiale d'onore della Regina che ha perso la vita nel 1988, ha criticato la serie Netflix The Crown 4 per aver raccontato della morte del marito, evento che l'avrebbe scombussolata e inorridita.

Come raccontato durante l'episodio 9 della quarta stagione di The Crown, Hugh Lindsay, ex scudiero della regina e molto amico del Principe di Galles, fu ucciso da una valanga nel marzo 1988, mentre sciava con il principe Carlo a Klosters, in Svizzera. Sarah Horsley, anche lei rappresentata nello show, all'epoca era incinta e riguardando quelle scene non ha avuto una reazione molto positiva, come ha raccontato al Sunday Telegraph: _

"Ero seriamente preoccupata quando ho saputo che avrebbero realizzato l'episodio per l'impatto che avrebbe avuto su mia figlia. Sono arrabbiata e terrorizzata all'idea che la gente possa vederlo."_

La vedova del maggiore Lindsay ha poi specificato che aveva chiesto agli autori di The Crown di non parlare di quell'incidente, proprio per evitare di farlo rivivere a sua figlia e a tutta la loro famiglia:

"Avevo espressamente chiesto agli autori di non parlarne, che l'incidente non venisse menzionato. Penso che la Famiglia Reale debba accettare la cosa, ma per me si tratta di una tragedia privata. I produttori mi avevano risposto in maniera gentile con una lettera, dicendo di aver compreso le mie preoccupazioni. Nonostante questo, speravano che apprezzassi il modo particolarmente sensibile con cui avrebbero trattato eventi così tragici. Per molte persone della mia famiglia è spiacevole il fatto che abbiamo deciso di drammatizzare questo incidente."

Al momento della morte del maggiore Lindsay, la signora Horsley era incinta della loro figlia, Alice, e lavorava nell'ufficio stampa di Buckingham Palace. Secondo il Guardian, il principe Carlo alla fine divenne il padrino di Alice, ma la morte dell'amico sembrò influenzarlo per molti anni, come scrisse in seguito: "Trovo ancora difficile capire perché sono sopravvissuto e lui no".

Qui trovate la nostra analisi al finale di The Crown 4, disponibile su Netflix dal 15 novembre.