The Crown 4: le risposte alle domande sulla quarta stagione

Nel corso dei nuovi episodi di The Crown 4 vengono narrati alcuni fatti storici e descritte certe dinamiche interne alla famiglia reale che probabilmente non tutti gli spettatori conoscevano. Scopriamo allora quanto ci sia effettivamente di vero, attraverso una serie di domande e risposte riportate nelle scorse ore dall'Huffington Post.

L'uscita della quarta stagione di The Crown, avvenuta all'inizio di questa settimana, ha rappresentato per moltissimi utenti Netflix un vero e proprio regalo di Natale anticipato. Quella creata da Peter Morgan viene considerata all'unanimità una delle serie tv più riuscite di sempre, soprattutto per la recitazione di alto livello ed i meravigliosi costumi di scena. Per quanto riguarda la sceneggiatura, i fatti narrati nei nuovi episodi hanno fatto subito appassionare il pubblico, ed ora c'è chi si chiede se tutto ciò che è stato raccontato sia effettivamente accaduto o se siano stati aggiunti alcuni dettagli fantasiosi.

Ai più curiosi è andato in soccorso l'Huffington Post che nelle scorse ore ha racchiuso in un articolo le risposte ad alcune delle domande che inevitabilmente sorgono nella mente degli spettatori durante la visione di The Crown 4.

Il principe Carlo era davvero un playboy prima di conoscere Diana?

Il Principe Carlo da giovane

All'inizio della quarta stagione di The Crown vediamo come Carlo affronta la sua vita dopo il matrimonio di Camilla con Andrew Parker Bowles. Il principe di Galles sembra seguire alla lettera il consiglio di Dickie Mountbatten che gli aveva suggerito di divertirsi e di saltare di fiore in fiore. Ebbene, nella biografia del 2007 The Diana Chronicles, Tina Brown sembra confermare proprio questo lato da playboy di Carlo. Nel libro si legge, infatti che "durante i suoi anni a Cambridge e nella Marina, il principe ha frequentato attrici, modelle, donne benestanti e figlie di amici di famiglia".

Perché Carlo definisce 'ipocrita' il matrimonio tra Edwina e Dickie?

Il Principe Carlo con lo 'zio Dickie', Lord Mountbatten

Prima della sua morte, Dickie Mountbatten discute animatamente con Carlo via telefono. Il principe di Galles definisce "ipocrita" il suo consiglio di stabilirsi con una giovane donna innocente, data la natura non tradizionale del rapporto con sua moglie Edwina. Sempre secondo la biografia di Tina Brown, scopriamo infatti che il matrimonio tra i due è stato a dir poco "aperto" e marito e moglie intrattenevano regolarmente relazioni extraconiugali. Dickie aveva come amanti sia uomini che donne, mentre Edwina ha avuto una corrispondenza di 12 anni con Jawaharlal Nehru, il primo ministro indiano.

Dickie è rimasto davvero ucciso durante un attentato dell'IRA?

I funerali di Lord Louis Mountbatten

La riposta a questa domanda è sì, e c'è da dire che la ricostruzione che possiamo vedere in The Crown 4 risulta praticamente perfetta. Mountbatten si trovava infatti su una barca a Mullaghmore, in Irlanda, il 27 agosto 1979, quando una bomba esplose e lo uccise sul colpo, insieme al nipote Nicholas Knatchbull e a Paul Maxwell, un ragazzo del posto che lavorava sulla barca. È anche vero che durante uno dei primi eventi che fece incrociare Carlo e Diana, lei gli disse quanto rimase colpita vedendolo al funerale di Dickie. "Sembravi così triste mentre camminavi lungo la navata al funerale di Mountbatten", gli disse, come riportato da Brown. "Il mio cuore sanguinava per te mentre ti guardavo".

Carlo e Diana si sono davvero incontrati mentre lei stava provando uno spettacolo teatrale?

Diana Spencer con le sorelle, Sarah e Jane Spencer

Per quanto quella del loro incontro rappresenti una scena molto tenera, la risposta in questo caso è no. Questo è infatti uno dei pochi dettagli della loro relazione che è puramente inventato per la serie tv. Si sono però incontrati tramite la sorella maggiore di Diana, Sarah, con cui Carlo è uscito per un breve periodo.

Diana ha davvero trovato, il giorno prima del suo matrimonio, un braccialetto che Carlo voleva regalare a Camilla?

Diana Spencer e Camilla Parker Bowles insieme

Sì, purtroppo è accaduto davvero e deve essere stato devastante per la futura Principessa di Galles che, ingenuamente, credeva davvero che la relazione tra Carlo e Camilla fosse finita.

Diana soffriva davvero di bulimia e autolesionismo?

Lady Diana e il Principe Carlo

Nonostante fosse felicissima di andare a vivere a Buckingham Palace, Diana si è quasi subito ritrovata a vivere un vero e proprio incubo. Quel periodo solitario e miserabile che la Principessa trascorse dopo il fidanzamento, raccontato nei primi episodi di The Crown 4, assomiglia moltissimo a ciò che ha vissuto la vera Diana, compresa la bulimia, iniziata quando Carlo la definì "paffuta".

Il figlio di Margaret Thatcher si è davvero perso nel deserto?

Una foto di Sir Mark Thatcher da giovane

Sì, Mark Thatcher stava prendendo parte alla Parigi-Dakar, un evento di Rally che prevede l'attraversamento del deserto del Sahara per arrivare dalla Francia al Senegal. Ma la sua macchina si è rotta nel deserto, lasciando bloccati lui e gli altri due membri dell'equipaggio. Per sei giorni nessuno sapeva dove fossero ed è anche vero che suo padre, Denis Thatcher, volò in Algeria per cercarlo. "Non ho mai avuto paura per la mia vita", scrisse successivamente Mark sul The Guardian, aggiungendo: "Avremmo dovuto rimanere bloccati lì quattro settimane prima di ritrovarci davvero in pericolo". Tuttavia, non è vero che durante questa disavventura la Thatcher si ritrovò anche a fare i conti con la guerra delle Falkland, che infatti nella realtà ebbe inizio 3 mesi dopo.

Lady Diana sorprese davvero il Principe Carlo con un ballo sulle note di Uptown Girl?

Sì, la principessa si è allenata per settimane con il ballerino Wayne Sleep per eseguire il balletto alla Royal Opera House, anche se non era, come si vede nella serie tv, in occasione del compleanno di Carlo. Stando a quanto riferito da Tina Brown, il principe era visibilmente a disagio durante l'esibizione di sua moglie. Diana ha poi detto ad Andrew Morton, nella biografia che ha successivamente scritto su di lei, che Carlo le disse di averla trovata "poco dignitosa, troppo magra e troppo appariscente".

Carlo e Diana si recavano davvero agli eventi separatamente, facendo poi sembrare di essere arrivati insieme?

Lady Diana e il Principe Carlo ad un evento pubblico

Sì. Il loro matrimonio andò così male che ad un certo punto parlavano a malapena. Quando dovevano fare apparizioni pubbliche insieme, arrivavano separatamente, si incontravano vicino a dove stavano andando e poi arrivavano nella stessa macchina in modo che nessuno sapesse la verità.