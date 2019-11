The Crown 3: Netflix rende disponibile gratis il primo episodio della stagione!

Netflix ha deciso di regalare al pubblico la prima puntata di The Crown 3, che sarà disponibile disponibile online in modo del tutto gratuito.

Sorpresa per il pubblico di Netflix, la piattaforma ha deciso di rendere disponibile online la prima puntata di The Crown 3 gratis, per permettere a chiunque di assistere gratuitamente al debutto della nuova stagione dedicata alla Corona britannica.

The Crown: Helena Bonham Carter e Ben Daniels in una foto della terza stagione

Netflix rende disponibile il primo episodio della terza stagione di The Crown in streaming gratis per tutti, ma solo per un periodo limitato, a partire da domenica 17 novembre fino al 15 dicembre, visitando la pagina Netflix dedicata a The Crown a cui tutti potranno collegarsi per vedere l'episodio. Un portavoce di Netflix ha lasciato una dichiarazione a riguardo: "The Crown è diventata una storia di successo britannica di fama mondiale da quando è stata lanciata su Netflix tre anni fa. Vogliamo dare a quante più persone possibile un assaggio dell'ottimo contenuto che Netflix sta creando qui nel Regno Unito, offrendo la prima puntata della nuova serie senza registrarsi."

Un obiettivo specifico e palese quello di Netflix, che ha già effettuato test simili con altri spettacoli in India e in Sud America, ovvero di rompere le barriere e permettere al popolo britannico di partecipare insieme al debutto del contenuto più atteso nel Regno Unito, oltre che di attirare così altri abbonati che iscrivendosi potranno continuare a vedere lo show.

In The Crown 3 i protagonisti Claire Foy e Matt Smith vengono sostituiti da Olivia Colman e Tobias Menzies, nei ruoli rispettivamente della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo. Questa nuova stagione ripartirà dopo la nascita del principe Edoardo nel 1964, raccontando degli anni dal 1964 al 1977.