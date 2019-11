The Crown: la seconda stagione ha fatto infuriare la Regina Elisabetta!

The Crown sta per tornare su Netflix, ma a quanto pare la Regina Elisabetta II si sarebbe infuriata per alcuni episodi raccontati nella seconda stagione della serie, soprattutto per la dura rappresentazione di suo marito Filippo come padre nei confronti di Carlo.

The Crown: Matt Smith e Claire Foy in un'immagine della seconda stagione

La seconda stagione di The Crown si è conclusa con la nascita del Principe Edoardo e la terza stagione, che arriverà la prossima domenica, racconterà la cronaca degli anni reali dal 1964 al 1976. Secondo quanto riportato da una fonte reale, Elisabetta II non era per niente entusiasta della drammatizzazione degli eventi, soprattutto quando sono stati rappresentati gli anni scolastici di Carlo e la tirannia del padre il Principe Filippo.

Un anziano cortigiano ha detto a Express.co.uk: "La regina si rende conto che molti che guardano The Crown lo considerano un ritratto accurato della famiglia reale e lei non può cambiarlo. Ma posso dire che era sconvolta dal modo in cui il Principe Filippo è raffigurato, un padre insensibile al benessere di suo figlio. Era particolarmente infastidita da una scena in cui Filippo non provava simpatia per Carlo, chiaramente turbato mentre lo riportava a casa dalla Scozia. Semplicemente non è successo."

Anche se la Regina è rimasta turbata da questo racconto, probabilmente anche molto drammatizzato per esigenze di copione, il Principe Carlo ha effettivamente descritto i suoi anni a Gordonstoun come momenti infelici, raccontando della scuola come un "Colditz in kilt" e "inferno sulla terra".

La stagione 2 di The Crown ha toccato i momenti chiave del regno della regina Elisabetta, tra cui la crisi di Suez, lo scandalo politico sull'affare Profumo e la nascita del Principe Edoardo nel 1964.

Nonostante la contrarietà della Regina, i fan sono in trepidazione per la terza stagione di The Crown, che arriverà domenica su Netflix.