The Continental: ecco il primo poster della serie spin-off di John Wick

Peacock ha diffuso il primo poster ufficiale di The Continental, la serie spin-off di John Wick che arriverà prossimamente sul servizio streaming di proprietà di NBCUniversal.

La serie seguirà la storia di un giovane Winston Scott (Colin Woodell) e di come il personaggio abbia stabilito che l'hotel fosse un luogo da considerare neutrale per i killer sotto contratto. Scott è stato interpretato da Ian McShane nella saga cinematografica, e il personaggio si è rivelato uno dei più grandi alleati di John Wick (Keanu Reeves). Poiché la serie sarà un prequel, non ci sarà la possibilità per il personaggio di Reeves di fare un'apparizione nella storia, a differenza dello spin-off cinematografico Ballerina.

Nel corso di una recente intervista con Collider, una delle produttrici dello show, Erica Lee, ha raccontato come il team dietro The Continental abbia avuto l'idea di ambientare il nuovo progetto molti anni prima del primo film di John Wick.

John Wick: The Continental racconterà la storia di alcuni personaggi familiari

Ecco cosa ha detto Lee a proposito della decisione di stabilire questa linea temporale per la serie Peacock: "Sono arrivati gli showrunner, abbiamo ascoltato molte proposte e stavamo discutendo se volevamo raccontare una storia in una linea temporale simile a quella di John Wick o in una linea temporale alternativa. Ci è sembrato che fare un prequel, quindi scegliere una linea temporale alternativa, ci desse molta flessibilità nel tracciare dei parallelismi. Ma anche quello che penso che la gente ami così tanto di John Wick e del mondo di 'John Wick' è conoscere gli hotel e altri easter egg".

The Continental non ha ancora una data d'uscita.