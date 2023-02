Ballerina: Keanu Reeves anticipa il ruolo di John Wick nello spinoff

L'universo di John Wick si sta espandendo. Ballerina, lo spin-off interpretato da Ana de Armas, è ora in fase di lavorazione e vedrà in pista anche Keanu Reeves oltre ad altri importanti personaggi secondari del franchise, come Winston (Ian McShane) e Charon (Lance Reddick). Anche se la presenza di John Wick sarà limitata a un cameo, Keanu Reeves afferma che il crossover è tutt'altro che forzato.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

"È una bella storia. Len Wiseman ha una visione, ma sta anche abbracciando affettuosamente il mondo di John Wick. Ian McShane è presente nel ruolo di Winston", ha detto Reeves a Total Film.

La star ha confermato che si tratta effettivamente di un cameo, dicendo che ha "lavorato solo brevemente" con Ana de Armas: "Ho percepito il passaggio di testimone, ma è stato divertente indossare di nuovo i panni di Wick, anche se brevemente. C'è una ragione per cui John è in Ballerina; è molto organico. E lavorare con Ana è stato grandioso. Ama davvero l'azione ed è davvero brava".

Ballerina, Ana de Armas anticipa folli combattimenti con Keanu Reeves: "Mi fa ancora male tutto"

Al di là di Ballerina, tuttavia, il futuro del franchise è ancora poco chiaro. Secondo Keanu Reeves, John Wick 5 verrà realizzato solo se un numero sufficiente di spettatori andrà a vedere John Wick: Chapter 4 al cinema a marzo.

"Devi vedere come il pubblico risponde al nostro lavoro", ha concluso Reeves. "L'unico motivo per cui abbiamo avuto la possibilità di realizzare questi film è che alla gente è piaciuto quello che abbiamo fatto. Quindi penso che dobbiamo aspettare e vedere come reagisce il pubblico. Speriamo che gli piaccia".