John Wick: un anime ispirato al franchise con Keanu Reeves in arrivo

Non solo film e serie TV, ma anche un anime ambientato nel mondo di John Wick in arrivo.

Il franchise di John Wick è in continua espansione, così dopo quattro film e una serie televisiva (e mentre siamo in attesa dello spin-off Ballerina) è stato annunciato l'arrivo di un anime ambientato in quell'universo narrativo.

Durante un'apparizione al podcast The Discourse, dove era presente il regista Chad Stahelski è emerso che l'anime di John Wick è stato sviluppato con talenti provenienti dal Giappone e che, possibilmente, da questo lancio nascerà una serie televisiva completa. Tra l'altro, recentemente è stata annunciata una nuova serie di John Wick dopo The Continental.

"Non vediamo l'ora di realizzarlo. Siamo davvero entusiasti perché stiamo facendo... un anime giapponese, perché amo molto gli anime giapponesi. Questo per creare tutte le storie fantastiche che con gli anime si possono realizzare meglio dei film e delle serie TV, per espandere il nostro mondo. Continueremo a divertirci", ha dichiarato il regista.

"Penso che, soprattutto per la televisione, la costruzione del mondo e l'azione siano rimasti abbastanza separati. Ma se volessimo provare a combinarli e dare ai fan [entrambe le cose]? Anche a me piace il ritmo lento, ma dopo sei episodi vorrei che nelle mie serie televisive succedesse qualcosa, capite? Quindi provare a portare in TV quello che facciamo con i lungometraggi sarebbe davvero eccitante".