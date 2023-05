John Wick 5: Lionsgate annuncia ufficialmente che il film è in sviluppo

Il boss della Lionsgate, Joe Drake, ha annunciato ufficialmente che John Wick 5 è entrato nelle fasi iniziali del suo sviluppo e che presto arriverà al cinema espandendo la già ricca saga action con protagonista Keanu Reeves.

"Ci stiamo concentrando su ogni tipologia di prodotti per il franchise, non solo videogiochi ma anche sugli spin-off. La televisione fa crescere davvero quell'universo e darà modo di aver dei prodotti di John Wick a cadenza regolare", ha spiegato Drake.

"Quello che è ufficiale è che, come sapete, Ballerina sarà il primo spin-noff che uscirà l'anno prossimo. Ne stiamo sviluppando altri tre, tra cui [John Wick 5] e la serie televisiva The Continental, che andrà presto in onda. Quindi, stiamo costruendo questo mondo e quando arriveranno i cinque film, sarà tutto molto organico... Potete contare su una cadenza regolare di prodotti legati a John Wick".

John Wick 4, Donnie Yen: "Mi piacerebbe vedere uno spin-off su Caine"

Insomma, dopo che il franchise di John Wick ha raggiunto il miliardo complessivo al box-office, era inevitabile l'annuncio di un quinto film, oltre alle serie televisive e al film spin-off già annunciati in precedenza.

Presto, quindi, arriveranno Ballerina al cinema e The Continental sul piccolo schermo.