The Continental non ha potuto usare una location chiave di John Wick per problemi legali

Il produttore esecutivo di The Continental Albert Hughes ha svelato il motivo per cui l'hotel degli assassini appare diverso nella serie prequel.

Il mondo di John Wick si è ampliato questo fine settimana con il debutto di The Continental su Prime Video. In molti hanno notato, però, che l'hotel titolare dello show appare diverso rispetto alla saga di John Wick e infatti lo è. La produzione sarebbe stata impossibilitata a usare la location originaria per problemi legali.

L'hotel titolare di The Continental show è fortemente presente nei film di John Wick, ma nella serie sembra piuttosto diverso. I film sono stati girati in gran parte a New York, dove il Cocoa Exchange, alias Beaver Building, è stato usato per ricreare il Continental. La serie, invece, è stata girata a Budapest e non è stato permesso alla produzione di ricostruire l'iconico hotel.

The Continental: un momento della serie

"Sapevamo che dovevamo costruirlo perché non avremmo avuto l'edificio di New York in Beaver Street", ha spiegato a TVLine il produttore esecutivo di The Continental, Albert Hughes. "Ma poi ci siamo imbattuti in un altro problema, visto che non ci hanno concesso neppure il diritto di emulare l'aspetto dell'edificio. I proprietari dicevano: 'No, non puoi nemmeno farlo sembrare il nostro edificio'. Quindi il mio scenografo ha pensato, 'Bene, questo ci dà un'opportunità...'. Siamo negli anni '70 e Cormac (Mel Gibson) è al comando adesso, quindi aggiungiamo queste aquile fasciste sul davanti e cambiamo un po' il design. E alla fine si è rivelata un'opportunità creativa davvero meravigliosa per noi."

Hughes svela di essersi riallacciato a una battura presente nel primo John Wick, quando Keanu Reeves chiede a Charon (Lance Reddick) durante il check-in: 'Quando è stato ristrutturato il vecchio hotel?' e Charon risponde, 'Sì, lo abbiamo ristrutturato dopo l'ultima volta che sei stato qui' "per giustificare il cambiamento".

Il mondo di John Wick si espande

The Continental: un'inquadratura della serie

Come svela la nostra recensione di The Continental, la serie prequel in tre episodi esplora le origini dell'iconico hotel per assassini, fulcro dell'universo di John Wick, attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott mentre viene trascinato nel paesaggio infernale della New York City degli anni '70, costretto ad affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell'hotel nel tentativo straziante di impadronirsi del luogo in cui, alla fine, occuperà il suo futuro trono.

Colin Woodell interpreta il giovane Winston Scott, che nei film è incarnato da Ian McShane, mentre l'emergente Ayomide Adegun è il braccio destro di Winston, Charon, che aveva il volto di Lance Reddick in tutti i primi quattro capitoli di John Wick. Con loro nel cast, Ben Robson è Frankie, Hubert Point-Du Jour è Miles, Jessica Allain interpreta Lou, Mishel Prada è KD, Nhung Kate è Yen, Peter Greene è lo Zio Charlie e Mel Gibson interpreta Cormac.