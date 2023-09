The Continental: la serie prequel di John Wick è promossa o bocciata dalla critica?

The Continental, la serie prequel di John Wick, debutterà domani in streaming su Peacock negli Stati Uniti e su Prime Video nel resto del mondo, ma sono già approdate online le prime recensioni sul noto aggregatore Rotten Tomatoes.

Al momento in cui vi scriviamo pare che la serie abbia spaccato in due i critici, visto che il punteggio si è assestato su un 53% di recensioni positive su un totale di 43 recensioni caricate sul sito.

Per quanto riguarda il confronto con i punteggi Rotten Tomatoes dei film di John Wick, è di gran lunga il più basso del gruppo (anche se potrebbe cambiare con l'arrivo di altre recensioni). Il film originale del 2014 è il secondo più basso con l'86%, sia John Wick - Capitolo 2 che il terzo film sono a pari merito con l'89% e John Wick 4 è in testa con un impressionante 94%.

Le recensioni criticano una serie di aspetti di The Continental, con la convinzione generale che lo show non abbia gli elementi chiave che hanno reso grandi i film con Keanu Reeves. Ad esempio, il senso dello stile e della narrazione non sembrano essere presenti nella serie. Al contrario, pare che la storia sia caratterizzata da una serie di aggiunte poco interessanti e non necessarie, e che sia dannatamente lenta nella sua progressione.

The Continental, guardiamo insieme i primi 3 minuti della serie spin-off di John Wick

L'azione è la vera protagonista di tutti i film di John Wick e, purtroppo, molti critici concordano sul fatto che le scene d'azione di The Continental non sono all'altezza. Mancando lo stile, la verve e l'inventiva della regia di Chad Stahelski, l'azione dello show è stata descritta da Ben Travers di IndieWire come "generica", un sentimento che altri critici condividono in varia misura.

Anche se resta da vedere come il pubblico generale accoglierà The Continental, la risposta della critica mette certamente in dubbio il futuro del franchise senza Stahelski e Reeves.