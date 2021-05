The Conjuring: Per ordine del Diavolo, l'omaggio a Nightmare 4 non è passato inosservato

Oltre a omaggiare L'esorcista, The Conjuring: Per ordine del Diavolo ha inserito una connessione intenzionale anche con Nightmare 4 - Il non risveglio

The Conjuring: Per ordine del Diavolo non è ancora stato distribuito al cinema ma promette già di essere una sorta di piccolo bignami dell'horror. Dopo aver svelato l'omaggio palese a L'esorcista, il regista Michael Chaves ha anche rivelato il collegamento con Nightmare 4 - Il non risveglio.

Robert Englund è Freddy-chirurgo in Nightmare 4 - il non risveglio

In occasione di un'intervista con Bloody Disgusting, Michael Chaves ha parlato del suo The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo e si è soffermato sul collegamento a Nightmare 4 - il non risveglio. Chaves ha raccontato: "Per prepararmi alle riprese, mi sono tuffato tra i miei horror preferiti. Ovviamente, moltissime persone hanno notato il riferimento a L'esorcista. Credo che il ConjuringVerse sia una lettera d'amore indirizzata verso l'universo horror classico. Ogni film ha i suoi riferimenti ben precisi".

Archiviato L'esorcista, fonte d'ispirazione per i più svariati registi, Michael Chaves ha sottolineato l'importanza del franchise di A Nightmare on Elm Street: "Ho iniziato a guardare il franchise con Freddy Krueger in modo poco ortodosso. Infatti, ho iniziato direttamente dal quarto episodio, Nightmare 4 - Il non risveglio. Per questo motivo ho inserito il riferimento del letto ad acqua. Ironicamente, tra l'altro, il mio assistente regista, ovvero Jeffrey Wetzel, aveva lavorato pure a quel film. Quindi, gli ho chiesto tutti i segreti per girare una sequenza del genere!".

Come se L'esorcista e Nightmare 4 - Il non risveglio non bastassero, però, The Conjuring: Per ordine del diavolo ha un dettaglio in comune anche con The Haunting of: Hill House. Nella serie di Mike Flanagan e nel nuovo film di Michael Chaves, infatti, trova posto il giovanissimo Julian Hilliard, nuova promessa dell'horror statunitense. In occasione di un'intervista con IGN, inoltre, il regista ha precisato quanto The Conjuring 3 si discosti dai precedenti e li superi per quantità di orrore portato in scena.