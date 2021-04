The Conjuring 3 e Hill House: il "piccolo" dettaglio che hanno in comune

The Conjuring: Per ordine del Diavolo e The Haunting of Hill House hanno in comune un 'piccolo' dettaglio che sembrerebbe destinato a una lunga carriera nel cinema di genere.

Oltre al genere e ad essere stati creati da due dei maggiori talenti del cinema horror contemporaneo (James Wan e Mike Flanagan), The Conjuring 3 e Hill House hanno in comune un "piccolo" dettaglio che sembrerebbe destinato a una grande carriera. I fan più esperti hanno sicuramente notato la presenza di Julian Hilliard, il bambino che interpreta Luke di Hill House nel primo trailer italiano del nuovo film del ConjuringVerse.

Il giovanissimo Julian Hilliard è nato nel 2011, ha appena 9 anni e sembrerebbe un volto predestinato al cinema horror contemporaneo: ha già avuto modo di recitare in Hill House, ne Il colore venuto dallo spazio e, a partire dal prossimo 4 giugno, arriverà al cinema grazie a The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo. Nel nuovo film del ConjuringVerse il bambino interpreta David Glatzel, il figlio 11enne della famiglia Glatzel che, secondo il parere di Ed e Lorraine Warren, era posseduto dal diavolo. Nel 1981, la coppia di demonologi ha effettuato un esorcismo sul bambino e ha spinto il diavolo ad abbandonare il suo corpo. Il demonio, quindi, avrebbe trovato ospitalità nel corpo di Arne Cheyenne Johnson, il cui processo per omicidio viene narrato nel film di Michael Chaves e ha attirato l'attenzione dei media perché i legali dell'imputato hanno utilizzato la possessione demoniaca come attenuante per l'omicidio compiuto dal loro assistito.

In The Haunting of: Hill House, invece, Julian Hilliard interpreta la versione giovane di Luke Crain (la cui versione adulta è interpretata da Oliver Jackson-Cohen), figlio di Hugh e Olivia Crain, famiglia protagonista della serie distribuita su Netflix. In entrambi i casi, quindi, il bambino ha interpretato ruoli di primaria importanza e ha prestato il suo volto per rappresentare personaggi che hanno avuto a che fare in prima persona con il male.

Warner Bros ha distribuito oggi il primo trailer italiano di The Conjuring: Per ordine del Diavolo, che mostra diverse sequenze in cui appare anche Julian Hilliard. Il bambino ha recitato anche in WandaVision nei panni di Billy Maximoff e in Penny Dreadful: City of Angels. Attivo sui social network, Julian ha più volte dimostrato una buona dose di ironia. A gennaio, ad esempio, ha pubblicato un throwback che raffigura un dietro le quinte in compagnia di un personaggio di The Haunting of: Hill House; lo scorso giugno, invece, ha ironizzato sulla sua presunta somiglianza con Dave Bautista attraverso un divertente meme incentrato sulle conseguenze del 2020 sul suo aspetto.