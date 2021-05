The Conjuring: Per ordine del Diavolo: la featurette "demoniaca" del film (VIDEO)

La vera storia che ha ispirato The Conjuring: Per ordine del Diavolo, in una featurette video sul nuovo film del ConjuringVerse in uscita a giugno.

Warner Bros ha rilasciato online una featurette "demoniaca" di The Conjuring: Per ordine del Diavolo che racconta la vera storia di Arne Johnson che ha ispirato il nuovo film horror in uscita nelle sale il 2 giugno.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è il nuovo episodio del ConjuringVerse e il primo film di The Conjuring a non essere stato diretto da James Wan ma da Michael Chaves. Il film racconta la storia di Arne Johnson che, nel 1981, fu accusato dell'uccisione del suo padrone di casa, Alan Bono. La featurette mostra alcune sequenze tratte dal nuovo film horror e, poi, alcuni inserti di repertorio, tra cui le prime pagine dei quotidiani incentrati sul sensazionale caso giudiziario in questione.

A prendere la parola è Debbie Johnson, moglie di Arne Johnson, che racconta parte della storia che vide suo marito come protagonista. Il caso è celebre per aver formulato un precedente nella storia legale americana: durante il processo, infatti, i legali hanno difeso il loro cliente appellandosi a una presunta perdita di coscienza provocata da una possessione demoniaca al momento del reato contestato. Prima che compisse l'omicidio, Arne Johnson fu visitato da Ed e Lorraine Warren, che accertarono la possessione.

In occasione di un'intervista realizzata il mese scorso, Michael Chaves ha evidenziato gli aspetti dark di The Conjuring: Per ordine del Diavolo e ha sottolineato quanto il film sia profondamente diverso dai precedenti appartenenti al ConjuringVerse. The Conjuring: Per ordine del Diavolo sarà vietato ai minori a causa dei contenuti e sarà disponibile al cinema a partire dal 2 giugno.