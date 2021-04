The Conjuring 3 sarà vietato ai minori per "Terrore, violenza e immagini inquietanti"

The Conjuring 3 è stato classificato come vietato ai minori dalla Motion Picture Association of America perché caratterizzato da 'Terrore, violenza e immagini inquietanti'.

Locandina di The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Quando manca poco più di un mese alla sua uscita, cresce sempre più l'hype per The Conjuring - Per ordine del diavolo. A tal proposito, i fan del cinema horror saranno contenti di sapere che il film promette di mantenere alto il livello di adrenalina e orrore che tanta fortuna ha portato finora al franchise nato nel 2013. Proprio come i due precedenti film di The Conjuring, infatti, anche il terzo ha ricevuto una valutazione "R" dalla Motion Picture Association of America (MPA), il sistema che si occupa della classificazione dei film. L'opera targata Warner Bros. e New Line è R-rated in quanto contiene "terrore, violenza ed alcune immagini inquietanti".

Ricordiamo che James Wan, regista dei primi due capitoli del franchise, ha passato il testimone a Michael Chaves (La Llorona - Le lacrime del male) per The Conjuring: Per ordine del diavolo, in arrivo nei cinema e su HBO Max il 4 giugno 2021. Il film racconterà una storia agghiacciante di terrore e male sconosciuto che ha scioccato persino gli investigatori del paranormale della vita reale Ed e Lorraine Warren. Verrà trattato uno dei casi più clamorosi ripresi dai loro file, riguardante la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un indagato per omicidio avrebbe parlato di possessione demoniaca per difendersi.

Per quanto riguarda il cast, in The Conjuring 3 Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno ad interpretare rispettivamente Ed e Lorraine Warren, con Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard al loro fianco. Nei giorni scorsi, proprio i due protagonisti del film si sono espressi riguardo la possibilità di veder crescere ancora di più in futuro il cosiddetto ConjuringVerse. "Oh mio Dio, ci piacerebbe molto continuare. La saga è molto interessante e ci sta offrendo la possibilità di scavare nelle nostre paure. Vorremmo continuare a recitare insieme e a tenere in vita i nostri personaggi al di là del terzo episodio di The Conjuring", hanno detto i due attori ad Empire. Vera Farmiga ha aggiunto anche: "C'è qualcosa in ballo per un eventuale quarto episodio".