The Conjuring, una notte nel vero casolare infestato del film: il racconto e i video

Dopo aver trascorso una notte nel vero casolare che ha ispirato il film L'evocazione - The Conjuring, a Rhode Island, hanno condiviso il racconto della loro esperienza, con tanto di foto e video. Le impavide Ghost Moms - così si definiscono Julie Jordan di People e un gruppo di sue amiche che hanno deciso di pernottare nella casa del film che ha dato origine al Conjuringverse - sostengono l'abitazione sia infestata.

Come si legge sul profilo Instagram ufficiale di Ghost Moms, l'idea di pernottare nel casolare di Rhode Island che ha ispirato L'Evocazione - The Conjuring di James Wan è stata di Kelly Seibert che, insieme a Julie Jordan, Liz Beedle ed Emily Penke, aveva l'insana curiosità di indagare sull'abitazione che, durante gli anni Settanta del Novecento, si è resa protagonista di una serie di eventi soprannaturali in grado di coinvolgere i coniugi Ed e Lorraine Warren. Le Ghost Moms hanno spiegato: "L'idea è stata di Kelly e risale allo scorso gennaio quando ha proposto di investigare sull'abitazione di Rhode Island promettendo divertimento. Oddio, non so quanto il termine divertimento sia appropriato per descrivere questa esperienza. Comunque, siamo tutte grate di aver dato vita a questo strano viaggio. Nonostante oggetti in movimento, strane ombre, serpenti e la condivisione forzata dello stesso letto, la casa di The Conjuring ci ha donato tutto ciò che speravamo di trovare!".

In modo alquanto simile a quanto faceva Ellison Oswalt in Sinister e Mike Enslin in 1408, le Ghost Moms indagano su presunte case stregate con l'obiettivo di verificare l'autenticità dei numerosi racconti di fantasmi che segnano la loro esistenza. La Farm on Round Top Road è proprietà di Cory e Jennifer Hainzen, una coppia che l'ha acquistata nel 2019 e che, evidentemente, non ha paura degli spettri. I due hanno esposto alle Ghost Moms la storia del casolare, hanno sottolineato quanto l'abitazione non sia mai stata teatro di omicidi o spargimenti di sangue e hanno presentato loro la figura di Bathsheba Sherman, personaggio di The Conjuring e vicina di casa nel Rhode Island durante il diciannovesimo secolo.

A proposito dell'abitazione, inoltre, Jennifer Hainzen ha dichiarato: "Al momento dell'acquisto, sapevamo che l'avremmo dovuta condividere con altre persone in occasione di tour del genere. Perché acquistare una casa stregata e tenerla tutta per sé? Non avrebbe avuto senso!". Il casolare presenta uno stile rustico. Nel salotto si trova una tavoletta Ouija e una bambola Raggedy Ann. Tendenzialmente, le persone che vi hanno soggiornato sono rimaste colpite dalla caduta improvvisa di libri dalla libreria e dalle ombre che si aggirano nell'ingresso dell'abitazione.

Le nostre coraggiose Ghost Moms hanno iniziato le indagini in piena notte e hanno raccontato la loro esperienza attraverso una serie di video postati su Instagram. Dotato di strumenti elettronici per rilevare la presenza di fantasmi, il gruppo è rimasto colpito da rumori di passi e dalla presenza di una luce laddove non era situata alcuna fonte luminosa. Al di là di questo, la nottata è trascorsa in modo orribilmente normale e, prima di partire e tornare alle loro abitazioni, le Ghost Moms hanno intimato agli spettri di non seguirle ma di lasciarle stare.

Pernottare nell'abitazione che ha ispirato L'evocazione - The Conjuring ha un costo di 125 dollari a persona. The Conjuring 3: Per ordine del diavolo arriverà al cinema il 3 giugno e racconterà il caso di un ragazzo che, negli anni Ottanta, ha sostenuto di aver commesso un omicidio seguendo gli ordini del diavolo. Secondo il regista, The Conjuring 3 avrà un approccio più dark dei suoi predecessori.