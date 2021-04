The Conjuring 3: Per ordine del diavolo, il trailer italiano del film horror

The Conjuring 3, capitolo della saga horror intitolato Per ordine del diavolo, arriverà il 3 giugno e il trailer italiano mostra le prime scene del film ispirato a fatti realmente accaduti.

The Conjuring 3 arriverà nei cinema italiani dal 3 giugno, distribuito da Warner Bros, e il trailer italiano del nuovo film della saga cinematografica horror, intitolato Per ordine del diavolo svela le prime terrificanti sequenze del film che riporta sugli schermi i coniugi Warren.

Il video si apre con l'introduzione di un caso avvenuto all'inizio degli anni '80: un ragazzo sostiene di aver commesso un omicidio seguendo gli ordini del diavolo. Ed e Lorraine si troveranno così alle prese con un'indagine che li metterà a rischio.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, con la regia di Michael Chaves, già autore del successo La Llorona - le lacrime del male.

Nel cast ci sono poi Ruairi O'Connor (The Spanish Princess di Starz), Sarah Catherine Hook (Monsterland di Hulu) e Julian Hilliard (le serie Penny Dreadful: city of Angels e Hill House) .

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è prodotto da James Wan e Peter Safran, che hanno già collaborato a tutti i film dell'universo della saga horror. Chaves ha diretto il film da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2- Il caso Enfield, Aquaman), una storia di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick, basata sui personaggi creati da Chad Hayes e Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott e Michelle Morrissey.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte ha riunito i collaboratori dell'universo di The Conjuring tra cui il direttore della fotografia Michael Burgess, la scenografa Jennifer Spence, la costumista Leah Butler e il compositore Joseph Bishara, insieme al montatore del regista di La Llorona - le lacrime del male, Peter Gvozdas e Christian Wagner (Furious 7).

The Conjuring 3 è il settimo film dell'universo di The Conjuring, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte i primi due capitoli di The Conjuring, nonché Annabelle e Annabelle 2: Creation, The Nun - la vocazione del male e Annabelle 3.