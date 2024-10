Ecco come due ghosthunter di YouTube hanno tenuto testa a Joker 2 al box-office USA

L'horror, da sempre, è uno dei generi commercialmente più fortunati e quanto accaduto al botteghino statunitense, con due celebri ghosthunter di YouTube che hanno tenuto testa a Joker: Folie à Deux e alle altre proposte delle grandi major, ne è ulteriore dimostrazione. Procediamo con ordine.

Sam and Colby, coppia di youtuber

Se in questo secondo fine settimana di permanenza nelle sale Joker: Folie à Deux ha regalato alla Warner uno dei più grandi cali di sempre in termini d'incassi cinematografici incassando poco più di 7 milioni di dollari da ben 4102 sale, l'81% in meno rispetto al debutto della settimana di esordio, proprio nel week-end in cui Arthur Fleck tornava nei cinema accompagnato dalla roboante fanfara di una colossale macchina promozionale si assisteva, contemporaneamente, a qualcosa di solo apparentemente singolare.

Sam and Colby, le star del ghosthunting su YouTube

Fra il 4 e il 6 ottobre, in una classifica d'incasso che vedeva in top 10 l'ovvia presenza di titoli come il già citato Joker 2 insieme a Beetlejuice Beetlejuice, Il robot selvaggio e Transformers One, a spiccare era la settima posizione. Quella di Sam and Colby: The Legends of the Paranormal con 1.760.000 dollari d'incasso raccolti in sole 302 sale. Una notevolissima media per schermo di 5.800 dollari. Per la nicchia - larghissima - di fan del duo, che dal 2014 è titolare di un canale YouTube che dal vlogging generico è poi virato verso il soprannaturale, non è nulla di sorprendente. Anzi: la fetta più importante dei 13 milioni d'iscritti al loro canale è arrivata proprio da quando la loro proposta ha virato in zona horror e mistery. Sono le persone che hanno garantito l'importante media per sala citata qualche riga fa.

The Conjuring versione YouTube

Uno dei punti fermi di Sam and Colby infatti è la tradizione annuale dell'Hell Week che, ogni ottobre in piena spooky season, vede i due rilasciare il loro progetto più grande e spaventoso. L'anno scorso, la serie di video ambientati nella vera casa di The Conjuring - quella che ha ispirato il primo film della saga di James Wan - è stata distribuita in 168 sale del circuito Cinemark registrando ovunque il sold-out. Un successo che ha poi portato al raddoppio di quest'anno per Legends.

Il potere delle nicchie

In una fase dove i media più classici del mondo dell'intrattenimento, come il cinema, devono competere - o quantomeno coesistere - con tutto quello che è stato partorito dal web e dalle sue infinite diramazioni, i numeri generati al box office da Sam and Colby rappresentano una prova ulteriore del potere delle nicchie (allargate per carità) di pubblico. Delle sacche di utenza che, non a caso, hanno portato uno dei nomi più pesanti della macchina produttiva hollywoodiana, Michael Bay, a interessarsi a un fenomeno come quello di Skibidi Toilet.

Michael Bay vuole trasformare questo fenomeno virale di internet in un franchise cinematografico

Nel caso di Sam and Colby parliamo di un canale con dei video in grado di ottenere decine di milioni di visualizzazioni specie quando i due, insieme al loro team, accompagnano il pubblico in inquietanti investigazioni effettuate in località iconiche e "maledette" come lo Stanley Hotel, la già citata casa di The Conjuring o la Queen Mary. Una fidelizzazione che porta a delle performance numeriche che spesso le multinazionali del mondo dell'intrattenimento non riescono ad avere neanche in anni e anni di strategie di marketing ideate pianificate a tavolino.

Le backrooms di A24: preparatevi al terrore

E loro due non sono neanche l'unico esempio di YouTuber "horror" che fanno bene e vanno bene al cinema. Perché c'è chi come loro ripropone trionfalmente dei contenuti internettiani in sala, ma c'è anche chi come Danny e Michael Philippou, più conosciuti su YouTube come RackaRacka, finisce per portare nei cinema americani un lungometraggio come Talk to Me che, uscito a ridosso del ciclone Barbenheimer, è finito per diventare, con 92 milioni di dollari, il terzo miglior incasso di sempre per la A24, alle spalle di Everything everywhere all at once e Civil war.

Overnight

E in arrivo c'è anche il film al quale Curry Barker, famoso per svariati corti horror disponibili su YouTube vincitori di numerosi riconoscimenti, sta lavorando insieme al produttore di 47 metri e Kane Pixels (Kane Parsons) che porterà al cinema le sue backrooms, la sua serie di video horror in stile found footage basata sulle inquietanti atmosfere degli spazi liminali che ha catturato l'attenzione di giganti dell'industria come James Wan e Shawn Levy e di una casa di produzione e distribuzione come la A24. Se quindi l'horror cinematografico continua a godere di ottima salute, anche al netto delle mille limitazioni in quanto a monetizzazione e antipatia dell'algoritmo, YouTube continua a essere un'ottima palestra per i nuovi talenti dell'horror. E Hollywood pare essersene accorta.