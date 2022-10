The Conjuring 4 in sviluppo, scelto lo sceneggiatore del sequel

Ed e Lorraine Warren stanno per fare ritorno sul grande schermo. L'Hollywood Reporter ha confermato che The Conjuring 4 è in lavorazione, annunciando il nome dello sceneggiatore coinvolto: David Leslie Johnson-McGoldrick.

Johnson-McGoldrick non è estraneo al mondo di The Conjuring, avendo scritto il secondo e il terzo film del franchise, The Conjuring - Il caso Enfield e The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo del 2021, nuovo successo al botteghino per la saga horror. Johnson-McGoldrick ha anche scritto l'attesissimo sequel di Aquaman, Aquaman e il Regno Perduto.

Un franchise horror inossidabile

The Conjuring - Per ordine del Diavolo: Patrick Wilson durante una scena

The Conjuring 4 vedrà il ritorno degli storici produttori del franchise, James Wan e Peter Safran, e delle star Patrick Wilson e Vera Farmiga, che torneranno per la quarta volta nei panni degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

Il primo L'Evocazione - The Conjuring, uscito nel 2013, si è rivelato una hit incassando 320 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando rapidamente uno dei film horror più redditizi di sempre. Da allora, il franchise ha incassato più di 2 miliardi di dollari di entrate totali al botteghino, generando vari spinoff, tra cui The Nun, il cui sequel è attualmente in fase di riprese in Francia.