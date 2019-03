The Conjuring 3: svelata data di inizio riprese e location!

The Conjuring 3 sta per entrare in lavorazione, svelate data di inizio riprese e location del terzo capitolo del popolarissimo franchise horror. Il film entrerà in lavorazione ad Atlanta a giugno. Secondo i rumor, il film ruoterà attorno a Bill Ramsey, noto come il Lupo Mannaro di Southend, ma questa notizia non è stata confermata.

Dopo una vita trascorsa a gestire attacchi di rabbia, inspiegabili momenti di forza brutale e report secondo cui si sarebbe trasformato in lupo mannaro per poi attaccare le persone, Bill Ramsey ricevette una visita da Ed e Lorraine Warren negli anni '80. La coppia del paranormale convinse l'uomo a sottoporsi a un esorcismo realizzato con l'aiuto di uno specialista, il Vescovo Robert McKenna, da allora Bill Ramsey ha dichiarato di non aver più vissuto alcun evento violento.

Secondo le prime anticipazioni, The Conjuring 3 si focalizzerà su un uomo sottoposto a processo per omicidio che sostiene di aver agito perché posseduto da un demone. Il regista James Wan ha spiegato che "fu la prima volta nella storia dell'America in cui un imputato si è difeso usando come scusa la possessione demoniaca."

James Wan ci tiene a specificare che mentre gli spinoff di The Conjuring permettono al regista di esplorare "Cose strane, incredibili e meravigliose", il filone principale racconta le storie vede degli Warren cercando di restare il più possibile fedele ai fatti che hanno ispirato il franchise.

The Conjuring 3 vedrà il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine Warren. Il film dovrebbe arrivare nei cinema nel corso del 2020.

