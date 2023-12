The Color Purple trionfa nel giorno di Natale al box office USA con 18 milioni, battuti Wonka e Aquaman 2

Il debutto natalizio di The Color Purple, rilettura in chiave musical del dramma di Steven Spielberg Il colore viola, supera le aspettative al box office USA incassando 18 milioni in 3.152 sale nel solo giorno di Natale e diventando così la più grande apertura di un film il giorno di Natale in oltre un decennio, segnando inoltre il secondo film con il maggior incasso di sempre durante le festività. Trionfo anche per Warner Bros, che detiene anche il secondo e il terzo posto con Aquaman e il regno perduto e Wonka.

The Color Purple si unisce ad altri musical di successo del giorno di Natale come Les Misérables, che ha debuttato con 18,11 milioni di dollari a Natale 2012, e Into the Woods, che ha incassato 15 milioni di dollari durante la sua apertura festiva nel 2014.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Aquaman e il Regno Perduto si piazza in seconda posizione il giorno di Natale con 10,6 milioni di dollari e Wonka segue al terzo posto con un incasso di 10,4 milioni di dollari. Il sequel del cinecomic DC con Jason Momoa nei panni del Re di Atlantide ha rispettato le previsioni negative negli incassi raccogliendolo solo 38 milioni di dollari durante i quattro giorni di vacanza. Costato 205 milioni di dollari, Aquaman 2 si profila l'ennesimo flop per Warner Bros. e DC dopo gli incassi deludenti di The Flash, Shazam! La furia degli Dei e Blue Beetle.

Aquaman e il Regno Perduto debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio molto negativo

Tra i film natalizi USA troviamo il debutto della nuova regia di George Clooney, il periodo movie The Boys in the Boat, che racconta la vera storia del team di canottaggio dell'Università di Washington che rappresentò gli Stati Uniti nei Giochi Olimpici del 1936. Discreti incassi per il dramma sportivo che raccoglie 5.7 milioni in 2.557 sale nel primo giorno di uscita.

Quarta posizione per Prendi il volo, il nuovo film animato di Benjamin Renner (Ernest & Celestine) targato Illumination Entertainment. Al centro della storia troviamo una famiglia di anatre che soffre la diversità di vedute tra il pigro capofamiglia Mack e l'avventurosa mamma Pam, la quale spinge il nucleo familiare a un viaggio avventuroso in direzione Caraibi. Uno dei film di Natale 2023 più attesi al cinema, Prendi il volo incassa 5,3 milioni e vola a 17,8 milioni totali.

Meno bene se la passa il biopic Ferrari di Michael Mann, con Adam Driver nei panni del costruttore Enzo Ferrari. A Natale il film ha raccolto solo 2,8 milioni da 2.325 sale. Di questo passo è improbabile che il film recuperi il budget di 95 milioni.