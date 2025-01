The Bride! di Maggie Gyllenhaal è un incrocio tra i film con Fred Astaire e Bonnie e Clyde

Tra i titoli più attesi del 2025, The Bride!, il prossimo film diretto da Maggie Gyllenhaal, sta già creando grande aspettativa. Con un cast stellare che include Christian Bale e Jessie Buckley nei ruoli rispettivamente del mostro di Frankenstein e della sua sposa, il film vanta anche un ensemble di attori legati alla regista, tra cui il marito Peter Sarsgaard, il fratello Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Annette Bening e Julianne Hough.

Sarsgaard ha voluto coinvolgere nel progetto anche il suo collega di 5 settembre, John Magaro. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Magaro ha rivelato qualche dettaglio del film, che ha descritto come un mix inaspettato di film di danza alla Fred Astaire e di storie di banditi innamorati, come Bonnie e Clyde.

"È un film selvaggio. Molto diverso da La figlia oscura, il precedente lavoro di Maggie. È un incrocio tra un film con Fred Astaire e Ginger Rogers, Frankenstein Junior, Frankenstein, Bonnie e Clyde e Badlands. Una corsa selvaggia e divertente, con Christian Bale e l'incredibile Jessie Buckley protagonisti. È qualcosa che il pubblico non ha mai visto prima, e sono davvero entusiasta di poterlo vedere finalmente sul grande schermo. È una cosa pazzesca", ha dichiarato Magaro.

Tutto quello che sappiamo su The Bride!

Peter Sarsgaard, co-protagonista del film, ha descritto il progetto come "punk", "violento" e "selvaggiamente romantico". Ha inoltre confermato che ci saranno numeri di canto e danza sparsi lungo tutto il film.

Un wallpaper del film La moglie di Frankenstein

"Ci sono grandi numeri di danza e altre sorprese. È la cosa migliore che abbia mai letto. Per me, è sia un grande film per adulti che per adolescenti. È ciò che tutti sperano di ottenere con un blockbuster", ha aggiunto Sarsgaard.

La sinossi ufficiale del film recita: "Il solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni Trenta per chiedere l'aiuto del dottor Eufronio nella creazione di una compagna per sé. I due riportano in vita una giovane donna assassinata e nasce The Bride. La donna va oltre le intenzioni dei due, dando vita a una storia d'amore infuocata e a un movimento sociale selvaggio e radicale che attira l'attenzione della polizia".

Il film è un remake di La moglie di Frankenstein (1935), sequel di Frankenstein (1931), ed è previsto per il lancio nelle sale e in IMAX il 3 ottobre 2025.