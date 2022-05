The Boys diffonde il trailer-parodia della Snyder Cut, la reazione di Zack Snyder

Le prime due stagioni di The Boys contengono vari riferimenti a Dawn of the Seven, film fictional che vede i membri dei Seven impegnati sul set di un film molto simile a Zack Snyder's Justice League. Film che ora ha anche un trailer parodia che ha suscitato la reazione di Sack Snyder in persona.

L'account Twitter ufficiale di Vought International ha rilasciato un trailer completo di Dawn of the Seven: The Bourke Cut, un'ovvia parodia di Zack Snyder's Justice League. Il trailer stesso è estremamente in stile Snyder, completo di immagini più scure e color seppia, una colonna sonora operistica in sottofondo e molti eroi.

In reazione al video, lo stesso Zack Snyder ha commentato la parodia via Twitter, congratulandosi scherzosamente con il team dietro la serie e dicendosi entusiasta di vedere realizzata la visione "del regista".

Oltre a parodiare lo stile di Zack Snyder, il trailer offre anche alcune anticipazioni su come la terza stagione di The Boys affronterà alcuni dei suoi precedenti argomenti, poiché il trailer vede Patriota affrontare la sua ex amante Stormfront, definendola persino una "cagna nazista" nella parte finale del promo.

The Boys 3 prenderà il via su prime Video il 3 giugno.