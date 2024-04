The Boys: Jared Padalecki potrebbe apparire nello show, ma a una condizione

La star di Supernatural Jared Padalecki potrebbe apparire in The Boys in futuro.

Jared Padalecki, star di Supernatural, ha posto una condizione per apparire in The Boys. Basata sull'omonimo fumetto, la serie satirica sui supereroi di Prime Video segue la squadra di vigilanti combattere i supereroi corrotti che abusano delle loro capacità. Poiché i due show condividono il creatore Eric Kripke, molti attori di Supernatural sono apparsi in The Boys, tra cui Jensen Ackles, Nathan Mitchell, Lesley Nicol, Adrian Holmes, Christian Keyes, Jim Beaver, Jeffrey Dean Morgan e altri.

Durante una recente intervista con Collider, Padalecki ha rivelato che sarebbe disposto a fare un cameo in The Boys, ma a una condizione. La star di Supernatural ha dichiarato che Kripke "lo ha contattato" per una potenziale apparizione nella serie Prime Video, anche se Padalecki, essendo un padre 41enne con tre figli, ha detto che ha bisogno di un considerevole preavviso prima di fare un cameo. Leggete la sua risposta completa qui sotto:

"La mia risposta a lui il 90% delle volte è: 'Amico, ho 41 anni e tre figli. Non ho 25 anni e mi alleno tre ore al giorno. So che mi costringerai a spogliarmi, quindi avvertimi. Ci sto, ma fatemi trovare un nutrizionista e un allenatore e fatemi entrare nella camera iperbarica per otto mesi prima di farmi vedere". Ma sì, sarebbe ovviamente molto divertente rivedere Kripke e lavorare a quello show, un grande show di cui sono fan.

The Boys 4: Patriota come Donald Trump nel nuovo poster

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

Altre star di Supernatural che appariranno nella serie

Poiché entrambe le serie sono state create da Kripke, diversi membri del cast di Supernatural sono poi apparsi in The Boys. In primo luogo, Jensen Ackles ha interpretato Dean Winchester in Supernatural, diventando uno dei due protagonisti principali insieme al Sam Winchester di Padalecki per tutti i 327 episodi della serie. Poco dopo il finale di Supernatural, Ackles è stato subito scritturato per la terza stagione di The Boys nel ruolo di Soldier Boy. Menzionato nelle prime due stagioni, il veterano della Seconda Guerra Mondiale dotato di superpoteri fa il suo debutto solo nella première della terza stagione, "Payback".

Black Noir è noto per essere mascherato, misterioso e silenzioso in The Boys, ma nonostante ciò è interpretato da Nathan Mitchell, lo stesso attore che è apparso come l'angelo amichevole e aperto, Kelvin, nella stagione 12 di Supernatural. Christian Keyes ha interpretato l'arcangelo cattivo Michael in diversi episodi di Supernatural e il fratello maggiore e allenatore di A-Train, Nathan Franklin, nelle stagioni 1 e 3 di The Boys. Jim Beaver ha interpretato il burbero Bobby Singer in Supernatural ed è tornato nel ruolo dell'omonimo personaggio, il Segretario della Difesa Robert A. Singer, in The Boys.