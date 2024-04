The Boys 4, quanto manca ai nuovi episodi? Il creatore aggiorna sulla serie

Prime Video ha già confermato l'uscita a giugno della Stagione 4 di The Boys, ma a che punto dello sviluppo si trovano i nuovi episodi e quanto manca al loro completamento? Sono domande a cui ha risposto Eric Kripke, autore e produttore dello show.

Kripke ha pubblicato un post sui social nel quale ha suggerito che il lavoro sulla quarta stagione di The Boys si è appena concluso, con gli episodi pronti per la loro diffusione in streaming.

"Da oggi, #TheBoys #Season4 è completamente, totalmente, assolutamente finita. Sono davvero grato e orgoglioso di questo cast e della troupe. Potrebbe essere la nostra migliore stagione finora. Non vedo l'ora di farla vedere al mondo. Arriverà il 13 giugno su Prime Video", ha dichiarato Kripke su X, il social network precedentemente noto come Twitter.

La quarta stagione dello show dovrebbe riprendere pochi istanti dopo gli eventi di Gen V, lo spin-off di The Boys che ha esordito un anno fa, con le narrazioni delle due serie che si incroceranno.

Gen V: una scena

La tragedia di Chance Perdomo

Proprio mentre mancava poco alle riprese della Stagione 2 di Gen V, la serie è stata colpita da una tragedia: Chance Perdomo è morto all'età di 27 anni per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto mentre era al volante della sua moto. L'attore interpretava il personaggio di Andre Anderson e a questo punto sarà necessaria una revisione dello script per sostituire o eliminare il suo personaggio dalla storia.

The Boys 4, Eric Kripke condivide un'immagine dal set del finale di stagione

Come detto, la quarta stagione di The Boys debutterà in streaming con i primi tre episodi il 13 giugno prossimo.