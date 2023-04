The Boys, terminate le riprese della quarta stagione

Sono ufficialmente terminate le riprese della quarta stagione di The Boys, e ad aggiornare i fan della serie ci ha pensato il produttore Stephan Fleet con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono ufficialmente terminate. A darne notizia ci ha pensato Stephan Fleet, supervisore e produttore associato di VFX il quale ha annunciato attraverso Instagram che proprio lo scorso fine settimana c'è stato un party per festeggiare il momento.

La scorsa settimana con un'immagine pubblicata sui social, Antony Starr ha condiviso con i fan di The Boys una notizia importante: la fine delle riprese e il suo ritorno a casa svestiti i panni del Patriota. Con lui, anche Jessie Usher interprete di A-Train.

Ora, come riportato da BleendingCool, grazie a Stephan Fleet la notizia è ormai ufficiale: l'ultimo ciak è arrivato e tutto quello che bisogna attendere è il primo trailer e la data della messa in onda della quarta stagione di The Boys.

La festa per il termine delle riprese si è tenuta lo scorso sabato sera e queste sono le parole di Fleet: "Dalla CN Tower di Toronto... Mi sono divertito moltissimo a vedere la troupe e tutti gli altri ballare e festeggiare ieri sera. La produzione della quarta stagione di The Boys è stata un'esperienza magnifica e unica nella vita che ha riunito alcune delle anime più belle e di talento che il mondo può offrire. Vi amo tutti. E' stupendo essere al mondo in questo momento storico".

Torna quindi la domanda più importante: cosa succederà nella quarta stagione di The Boys? Jeffrey Dean Morgan sarà accanto al cast originale per un ruolo avvolto nel mistero mentre Rosemarie DeWitt indosserà i panni della madre assente di Hughie.

The Boys 4, Eric Kripke condivide un'immagine dal set del finale di stagione

Anche Jack Quaid ed Erin Moriarty hanno condiviso con i fan alcuni momenti sul set durante questi mesi. Il primo è apparso ricoperto di sangue mentre la seconda ha ci ha informati che il prossimo passo del suo personaggio sarà quello che la condurrà a compiere la sua vendetta.

Con la produzione ormai giunta al termine, non resta quindi che sperare in una data e trailer ufficiale che possa anticipare parte di ciò accadrà magari con uno sguardo a quella che sarà "la scena più disgustosa mai girata".