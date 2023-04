The Boys 4: Patriota è ricoperto di sangue nelle nuove foto

L'account Instagram di Antony Starr ci aggiorna sulle riprese di The Boys 4, che si stanno ormai per concludere, e rivela una nuova foto del suo personaggio, Patriota, ricoperto di sangue.

Proprio ieri Antony Starr ha pubblicato un post sull'abbandono di Toronto, aggiungendo "Congratulazioni all'intero team che collabora per far vivere e respirare questa bestia!!! Adoro questo show, il team e i fan". Per non essere da meno, Starr ha pubblicato poi alcune foto in cui è ricoperto di sangue senza specificare da dove provengono. Le foto sono accompagnate dalla didascalia: "Domanda: la storia si ripete? (Se è così, perché?) Attendo con ansia i vostri pensieri".

Prontamente l'account ufficiale Twitter di The Boys ne ha ripubblica una accompagnata dalla didascalia: "Solo un giorno come un altro alla Vought Tower".

Per confermare che le foto insanguinate appartengono a uno degli episodi di The Boys 4,l'account dello show ha perfino commentato il post di Starr su Instagram scrivendo: "Le foto più normali che escono dalla stagione 4, ragazzo".

"È piuttosto difficile modellare Patriota su qualcuno, anche se so che Eric ha basato molto del personaggio su Trump", ha detto Starr in una precedente intervista con ComicBook.com. "Ma l'ironia di ciò è che se è ispirato a Donald Trump, allora è un po' sottile. È un po' bidimensionale. Quindi prendo queste dichiarazioni con le molle e poi cerco di aggiungere un po' più di profondità al personaggio, ad essere onesti. Non può essere solo un tentativo di copia di qualcun altro. Deve essere un uomo vero con problemi reali".

La quarta stagione di The Boys approderà su Prime Video nei prossimi mesi.