The Boys, il primo teaser della stagione 4

Antony Starr ha condiviso un primo teaser della stagione 4 di The Boys in vista dell'arrivo dei nuovi episodi che regaleranno ai fan la scena più disgustosa che sia mai stata girata.

Poche, fino a questo momento, le anticipazioni in merito alla stagione 4 di The Boys. Così, Antony Starr, ha deciso di regalare ai fan della serie una piccola anteprima di ciò che possono aspettarsi dai nuovi episodi condividendo un teaser sui social.

Il nuovo CEO di Vought, come riporta Comic Book, ripercorre nel video pubblicato i successi dell'azienda, incluso il fatto che l'indice di gradimento del Patriota (Homelander) ha raggiunto altissimi livelli nonostante l'omicidio di un civile in pieno giorno. Cosa possono aspettarsi quindi i fan di The Boys in questa quarta stagione?

Secondo le ultime anticipazioni, i nuovi episodi della serie conterranno la scena più disgustosa mai girata. E non è difficile immaginare che il Patriota ne faccia parte. Inoltre, Giancarlo Esposito, è tornato a parlare del suo personaggio in una recente intervista. Secondo l'attore esiste infatti la possibilità di rivederlo ancora.

L'ultima volta che i fan hanno visto Stan Edgar in The Boys, quest'ultimo era stato estromesso dalla carica di CEO della Vought International, mentre Patriota (Homelander) si assumeva la responsabilità di guidare l'azienda.

Poche e piccole anticipazioni, supposizioni e domande su ciò che apparirà nei nuovi episodi di The Boys. Intanto, un nuovo teaser trailer che mette in atto una domanda che giunge ad ogni stagione: quali saranno i piani del Patriota per restare al potere e conquistare il suo pubblico?