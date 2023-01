The Boys 4, Nathan Mitchell criptico sul personaggio di Jeffrey Dean Morgan: "Rimarrà a lungo con i fan"

La quarta stagione di The Boys è certamente tra i ritorni più attesi delle prossime stagioni televisive, e il debutto di Jeffrey Dean Morgan nella serie Amazon suscita grandissima curiosità. La sua co-star Nathan Mitchell prova a darci qualche indizio al riguardo, ma non può che restare sul vago...

Dopo aver parlato del suo Black Noir e di cosa ci riserverà la nuova stagione di The Boys, in una recente intervista l'attore Nathan Mitchell ha provato anche a dare qualche coordinata sul misterioso personaggio interpretato dall'attore di Supernatural e The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan.

"Vi direi che non solo il suo sole è un gran figo, ma la sua luna è tipo 'Non volete saperlo, ve lo assicuro'!" anticipa giocosamente l'attore, come riporta CBM, tirando in ballo lo zodiaco "_Non so quanto possa essere rivelato sul suo personaggio, ma credo che la cosa più figa di questo show sia il fatto che intraprende sempre direzioni diverse, mostra sempre personaggi e storyline differenti in modi inaspettati".

"Per cui direi che Jeffrey Dean Morgan interpreterà un ruolo che resterà a lungo con i fan" conclude, probabilmente alludendo a quanto memorabile sarà il suo personaggio più che alla durata effettiva dello screen time (quello è certamente un mistero, per ora, ma chi può dirlo).

La quarta stagione di The Boys è attualmente in fase di lavorazione, e non abbiamo ancora una finestra di lancio per i nuovi episodi, ma vi terremo aggiornati.