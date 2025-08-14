The Boys: svelate le foto dei protagonisti dello spinoff Vought Rising

Prime Video ha condiviso le prime foto promozionali della serie Vought Rising, lo spinoff prequel di The Boys.

Gli scatti permettono così di vedere il look di alcuni dei personaggi, tra cui Soldatino, interpretato nuovamente da Jensen Ackles.

Le foto della serie prequel di The Boys

Le quattro immagini di Vought Rising ritraggono infatti, oltre all'ex star di Supernatural, anche Mason Dye, Will Hochman ed Elizabeth Posey. Gli attori, nelle puntate, avranno la parte di Bombsight, Torpedo e Private Angel.

Nel cast dello show prequel di The Boys, che si concluderà con gli episodi della quinta stagione, ci saranno inoltre Aya Cash (Stormfront), KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri, e Brian J. Smith.

Vought Rising: Elizabeth Posey in una foto promozionale della serie

Vought Rising: Will Hochman in un'immagine promozionale

Vought Rising: Mason Dye in una foto promozionale

Vought Rising: una foto promozionale di Jensen Ackles

Cosa racconterà Vought Rising

Nelle puntate, che saranno ambientate negli anni '50, si seguirà un misterioso omicidio collegato alle origini di Vought, oltre alle prime avventure di Soldatino e ai piani malvagi di Stormfront che, all'epoca, si faceva ancora chiamare Clara Vought.

Paul Greelong, già nel team di The Boys, sarà lo showrunner della serie che vede tra i suoi produttori Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, e Jim Barnes. Jensen Ackles e Cash, oltre a far parte del cast, fanno parte anche del team di produttori.

L'universo dello show tratto dai fumetti si è già espanso con lo spinoff Gen V, di cui sono in corso le riprese della seconda stagione, la serie animata The Boys Presents: Diabolical, e il prossimo progetto The Boys: Mexico, prodotto da Diego Luna e Gael Garcia Bernal.

Prime Video non ha ancora comunicato la data di uscita delle puntate di Vought Rising e non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.