The Boys: lo showrunner svela quale momento di Herogasm è stato eliminato

Eric Kripke e gli sceneggiatori di The boys sono andati in una direzione diversa rispetto ai fumetti per l'episodio scabroso Herogasm e hanno svelato quale momento hanno dovuto scartare.

Il creatore e showrunner della serie The Boys Eric Kripke è tornato a parlare dell'adattamento del popolare arco narrativo di fumetti Herogasm, che ritroveremo nella terza stagione della serie, svelando quale momento della storia è stato eliminato.

The Boys: un'immagine de Il Patriota

Lo scabroso Herogasm racchiude perfettamente il mondo di The Boys, che dipinge la maggior parte dei supereroi non come valorosi difensori della verità e della giustizia, ma celebrità viziate di proprietà delle aziende che usano i loro poteri per entrare in tutti i tipi di imbrogli. L'autore di fumetti Garth Ennis e l'artista Darick Robertson hanno concepito la premessa di Herogasm come segue: gli eroi della Terra informano un pubblico adorante che si stanno alleando per combattere una minaccia aliena nello spazio quando in realtà si dirigono verso un'isola segreta per dedicarsi a una settimana di orge.

Quando la prima stagione di The Boys è approdata su Prime Video, Eric Kripke non credeva che sarebbe stato in grado di portare sullo schermo una storia così provocatoria e scandalosa.

"Se dovessi chiedere ai dirigenti di Amazon, lo negherebbero, ma sento come se sia stato un modo strano di ricompensarmi per il successo delle prime due stagioni", ha spiegato Kripke a EW riferendosi alla concessione di realizzato un episodio basato su Herogasm, per l'esattezza il sesto, all'interno della terza stagione.

Tuttavia, il produttore esecutivo conferma che c'è una parte di Herogasm che non è stata adattata, non perché non potessero, ma perché non si allineava con la direzione della stagione.

Nel fumetto di Herogasm si vede Patriota che si approfitta di Soldier Boy, un eroe codardo e stupido che guida la sua stessa squadra nota come Payback. Soldier Boy non vuole altro che unirsi ai Sette. Quindi, Patriota promette che, se sarà abbastanza bravo a letto, potrebbe guadagnarsi un posto.

"Adoro quella scena ed è esilarante, ma per una dozzina di motivi, che verranno tutti rivelati quando vedrete la stagione, alla fine semplicemente non collimava col taglio che avevamo dato alla storia", spiega Kripke. "Ne abbiamo parlato. Era in conflitto con molte altre cose che stavamo cercando di costruire con Soldier Boy. Quindi, sfortunatamente, quel momento è stato eliminato".

Soldier Boy farà il debutto in The Boys 3 interpretato da Jensen Ackles, la terza stagione prenderà il via il 3 giugno su Prime Video.