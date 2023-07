The Boys, sciopero attori: il cast della serie protesta davanti alla sede Amazon

Dopo la proclamazione dello sciopero della SAG-AFTRA, anche il cast di The Boys si è riunito in segno di protesta davanti agli studi di Amazon.

Con lo sciopero degli attori del sindacato SAG-AFTRA ormai attivo, gli attori di Hollywood stanno manifestando in segno di protesta per le strade e davanti agli studi cinematografici, non ultimo anche il cast di The Boys, che si è riunito davanti alla sede degli studi Amazon.

In un recente tweet, Jack Quaid ha postato una foto che lo ritrae insieme ai co-protagonisti di The Boys, Colby Minifie, Aya Cash e Claudia Doumit, in piedi fuori dalla sede di Amazon a New York, mostrando a gran voce e con orgoglio il loro sostegno alla SAG-AFTRA con magliette, cartelli e atteggiamenti a favore dello sciopero.

Proprio la Stagione 4 di The Boys è stata rinviata a data da destinarsi per l'impossibilità di intervenire sui dialoghi in post-produzione a causa dello sciopero degli sceneggiatori; la stagione sarebbe dovuta arrivare in streaming entro l'anno, ma adesso è più probabile uno slittamento al 2024.

The Boys 4 non debutterà su Prime Video fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori

Gen V, invece, manterrà inalterato il suo programma e sarà diffuso in streaming su Prime Video a settembre, come confermato dal recente trailer di Amazon con le maggiori novità in arrivo da qui alla fine dell'anno.