The Boys, Jeffrey Dean Morgan nella prima foto dal set della stagione 4

Jeffrey Dean Morgan ha informato i fan di essere arrivato sul set della quarta stagione di The Boys, le cui riprese sono attualmente in corso.

Mentre proseguono le riprese della quarta stagione di The Boys, Jeffrey Dean Morgan è arrivato sul set e ha condiviso con i fan della serie la prima immagine alimentando la curiosità di chi attende con ansia di scoprire quando i nuovi episodi della serie arriveranno sul piccolo schermo.

Dopo aver cercato per anni di portarlo all'interno dello show, lo showrunner Eric Kripke ha realizzato il suo desiderio portando Jeffrey Dean Morgan nella quarta stagione di The Boys in un ruolo che resta avvolto nel mistero.

L'attore ha condiviso su Twitter una prima foto che lo ritrae nel camerino pronto per prendere il suo posto sul set. Le riprese della quarta stagione di The Boys, come riportato da MovieWeb, non sono ancora terminate, ma dovrebbero concludersi alla fine di questo mese.

Jeffrey Dean Morgan aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nel mese di novembre che annunciava il suo arrivo nel cast e mostrava la sceneggiatura che gli era appena giunta.

Intanto, a parlare del personaggio di Morgan è stato precedentemente l'attore interprete di di Black Noir Nathan Mitchell il quale ha dichiarato che la star di The Walking Dead è stata scelta poiché il suo personaggio potrebbe essere descritto utilizzando la sola parola "duro". Nonostante non siano state rilasciate anticipazioni, Mitchell ha affermato che, il personaggio di Jeffrey Dean Morgan potrebbe essere un problema per chiunque lo affronterà. Che si tratti del Patriota o di Billy Butcher e il resto del gruppo.

"Non so quanto si possa rivelare sul personaggio, ma penso che la cosa bella di questo show sia che ci muoviamo sempre in direzioni diverse e mostriamo trame e personaggi come nessuno si aspetterebbe, quindi penso che Jeffrey Dean Morgan interpreterà un ruolo che rimarrà con i fan per molto tempo".

Quale sarà dunque il ruolo di Jeffrey Dean Morgan? E chi avrà la sfortuna di scontrarsi con lui?