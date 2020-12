The Boys tra le serie preferite di Barak Obama, la reazione del cast

L'ex Presidente Barack Obama ha svelato le sue serie tv preferite includendo nella watchlist delle produzioni imperdibile la serie Amazon Prime Video The Boys. La notizia ha suscitato reazioni imprevedibili nel cast dello show.

The Boys: una scena della serie con Karl Urban e Jack Quaid

In un'intervista con Entertainment Weekly, Barak Obama ha rivelato alcuni dei titoli delle serie tv più amate, inclusi The Boys, The Good Place, Better Call Saul e il pluripremiato Watchmen.

"Better Call Saul, per via dei personaggi grandiosi e della disamina del lato oscuro del Sogno Americano. The Good Place, è una saggia e dolce combinazione tra la commedia sciocca ei grandi dilemmi filosofici. Watchmen e The Boys, per come ribaltano le convenzioni dei supereroi per mettere a nudo questioni di razza, capitalismo e gli effetti distorsivi del potere delle corporation e dei mass media". Così Barak Obama ha motivato le sue scelte, aggiungendo poi: "Oh, e i playoffs dell'NBA!"

Dopo le dichiarazioni di Barak Obama, la reazioni del membri del cast e dello showrunner di The Boys non si sono fatte attendere.

"Ummm. Guys? HOLY. SHIT" ha scritto lo showrunner e creatore della serie Eric Kripke su Twitter. "Grazie per aver guardato lo show, @BarackObama. Se mai avrai voglia di uscire con me, scrivimi in privato DM. (Sul serio, questo è meraviglioso, GRAZIE per il complimento)".

Anche Jack Quaid, uno dei protagonisti di The Boys, ha espresso il suo entusiasmo per il plauso di Obama, mentre l'interprete di Patriota Antony Starr si chiede:

"Bene bene bene. Mi chiedo cosa avrà pensato della scena di Latte Materno contro il Serpente...? Non riesco a immaginarlo mentre sorseggia del vino guardando quella scena". Riferimento alla celebre sequenza di The Boys 2 di Love Sausage.

The Boys: la caduta delle eroine

Laz Alonso (Frenchie) ha aggiunto: "Non sai mai chi ti sta guardando e chi hai l'abilità di inspirare".

Anche Erin Moriarty, Jessie Usher e Aya Cash hanno espresso il loro entusiasmo in stories sui social media.