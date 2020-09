The Boys 2: Laz Alonso commenta le "pene" della scena con Love Sausage

Il sesto episodio di The Boys 2 ci ha regalato dei momenti assolutamente memorabili, in più di un senso. Uno di questi è QUELLA scena con protagonista Laz Alonso, Love Sausage e... un pene. Molto, molto lungo.

Come saprà chi ha già visto l'episodio 2x06 La Verità, in questo frangente i Ragazzi si trovano in un edificio della Vought adibito a "centro esperimenti", dove si effettuano dei test sugli umani per perfezionare la droga nota come Compuond V, la stessa che fornisce ai supereroi (e ai super-terroristi) i loro poteri.

Tra i soggetti detenuti, a quanto pare, vi è anche un personaggio chiamato non a caso Love Sausage, dato che la sua abilità sta nel poter allungare a piacimento il proprio organo riproduttivo.

Love Sausage diventa quinti protagonista, assieme a Mother Milk, di una scena decisamente indimenticabile, nella quale il primo tenta di soffocare il secondo avvolgendogli il pene intorno al collo.

"Dunque, la storia del pene intorno al collo" esordisce Laz Alonso durante un'intervista con EW! "Lessi il copione per la prima volta quando me lo diedero, abbastanza in anticipo rispetto al momento di girare l'episodio. Di solito le sceneggiature ci vengono date durante le riprese dell'episodio precedente, così io le leggo velocemente e le metto via fino a quando serve, perché preferisco restare concentrato su quello che stiamo facendo al momento, senza distrazioni. Le leggo per sapere che direzione prenderà il mio personaggio, e poi le ripongo".

"Nella prima versione del copione non c'era nulla di simile. Niente pene intorno al collo" afferma "E dato che di solito ci piace prenderci in giro a vicenda sul set, fare battute su battute, quando un giorno Karl [Urban] si è presentato nel mio camerino e mi ha fatto 'Sei pronto per avere un pene intorno al collo', io l'ho presa come tale. 'Non c'è verso che accada una cosa del genere' ho detto". E invece...

"Ma ho lasciato vincere la curiosità, e quando sono andato a leggere il nuovo copione, quello definitivo, la mia reazione è stata 'Oh mio Dio. È stato sicuramente Karl ad architettare tutto questo. E sono ancora convinto che sia stato lui a dare l'idea a [Eric] Kripke [lo showrunner di The Boys], e che Kripke, con il suo malato senso dell'umorismo, abbia risposto 'Fantastico, facciamolo!'".

E voi, che ne avete pensato di quella scena?