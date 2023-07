Prime Video, trailer per le novità in arrivo quest'anno: da Gen V e Good Omens a Mr. and Mrs. Smith

Un filmato ci presenta tutte le novità in arrivo quest'anno, e c'è anche lo spin-off in live-action di The Boys incentrato su un gruppo di adolescenti.

Prime Video ha diffuso in streaming un trailer in cui presenta le serie che debutteranno da qui alla fine dell'anno: tra queste ci sono Gen V, lo spin-off di The Boys, la seconda stagione di Good Omens e Mr. and Mrs. Smith.

La novità principale riguarda la data d'uscita di Gen V, che adesso è stata fissata al prossimo settembre, al contrario della Stagione 4 di The Boys che pare subirà un rinvio dovuto allo sciopero degli sceneggiatori che non consente di intervenire in post-produzione per il doppiaggio di alcuni dialoghi dello show, le cui riprese si sono concluse da tempo.

Tra le altre, c'è poi la Stagione 2 di Reacher in arrivo a dicembre, la Stagione 2 de La ruota del tempo che esordirà a settembre così come A Million Miles Away, il film con Jamie Foxx The Burial previsto per ottobre, Cassandro con Gael Garcia Bernal sempre a settembre, il nuovo film Amazon con Eddie Murphy, Candy Cane Lane, per dicembre e come detto, Mr. & Mrs. Smith, serie spy-comedy con Donald Glover e Maya Erskine, sempre a dicembre.